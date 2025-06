Roland Garros, Sinner contro Rublev agli ottavi: precedenti e orari tv

Parigi, 1 giugno 2025 – Si entra nella seconda settimana del Roland Garros e significa che il tabellone è giunto agli ottavi di finale. Si comincia a fare sul serio. Per Jannik Sinner ci sarà l’incontro con una vecchia conoscenza del circuito che corrisponde al nome di Andrey Rublev, numero 15 delle classifiche mondiali e giunto agli ottavi per via del ritiro di Arthur Fils per infortunio. Quella di lunedì 2 giugno sarà la decima sfida tra i due giocatori. Ormai una classica. Partita tra due grandi colpitori: Sinner dovrà stare attento e non sottovalutare l’avversario, capace di grandi colpi ma anche di grandi errori.

Precedenti e orari tv

Innanzitutto, il cammino. Jannik Sinner non ha avuto problemi nelle prime tre partite, tutte dominate per tre set a zero contro Rinderknech, Gasquet e Lehecka. Un percorso da schiacciasassi, ma ora arriveranno le partite più difficili se vorrà arrivare fino in fondo, a partire da Rublev che rappresenta un bel test. Il tennista russo, invece, ha lasciato per strada un set contro Harris al primo turno, poi la vittoria in tre con Walton e quella per il ritiro di Fils. Dicevamo dei precedenti, che sono ben 9. Il primo risale all’ottobre 2020 al torneo indoor di Vienna, ma durò tre game perché Sinner dovette ritirarsi. Il bilancio dice tre vittorie per Rublev e sei per Sinner, l’ultima ad agosto 2024 a Cincinnati dove Jannik vinse al terzo set. Spesso partite lottate e sudate, come si confà a Rublev, che alterna grandi giocate a stupidi errori. Sulla terra, due vittorie di Sinner e una di Rublev. A Barcellona 2021 Sinner vinse 6-2 7-6, successo replicato a Montecarlo 2022 per 5-7 6-1 6-3, ma al Roland Garros 2022 si è registrato un successo per Rublev ancora causa ritiro. Un problema al ginocchio, infatti, costrinse Sinner a chiudere la partita sul 6-1 4-6 0-2. La partita si gioca lunedì 2 giugno come ultimo match in programma sul campo centrale Philippe Chatrier. La giornata parte alle ore 11 con l’ottavo di finale femminile tra Alexandrova e Gauff, poi si prosegue con Boisson-Pegula, e successivamente due match maschili. Prima di Sinner toccherà a Nole Djokovic affrontare il britannico Cameron Norrie, mentre in sessione serale arriverà Jannik contro Rublev non prima delle 20.15. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Il vincente del match tra Sinner e Rublev incrocerà, nei quarti di finale, il vincente della partita tra Jack Draper e Alexander Bublik. Leggi anche - Roland Garros, Paolini spreca tre match point e viene eliminata da Svitolina