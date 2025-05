Roland Garros 2025, torna in campo Sinner. Ci sono pure Arnaldi e Cobolli: programma e orari tv

Parigi, 28 maggio 2025 – Giovedì con Jannik Sinner protagonista sul centrale del Roland Garros. Secondo turno contro il veterano Richard Gasquet, in teoria alla sua ultima partita della carriera e sul Philippe Chatrier, per il numero uno al mondo che vuole proseguire la scalata allo slam parigino dopo la vittoria al primo turno contro Rinderknech. Giornata particolare per i colori azzurri e per Arnaldi e Cobolli, in campo l’uno contro l’altro per un derby che può regalare Zverev al terzo turno, mentre nel tabellone femminile toccherà a Elisabetta Cocciaretto. Vediamo la giornata di giovedì 29 a Parigi.

Programma e orari

Torna in campo Jannik Sinner dopo la vittoria al primo turno in tre set su Rinderknech. Ancora un match contro un francese per il numero uno al mondo, che al secondo turno incontrerà il veterano Richard Gasquet, prossimo al ritiro dopo il Roland Garros. Sceso al numero 166 della classifica, il 38enne si regalerà un ultimo match da brivido contro Sinner, che parte favorito nella contesa e forte di tre precedenti vinti contro il transalpino. L’ultimo curiosamente, proprio il 29 maggio 2024, sempre al secondo turno quando l’azzurro vinse in tre set (6-4 6-2 6-4). Gli altri due precedenti sono stati sul veloce nel 2023. Il primo ad Halle su erba con la vittoria di Sinner due set a uno, il secondo a Indian Wells sul cemento con il successo per due set a zero. Si gioca sul campo centrale Philippe Chatrier come secondo match in programma dopo Li-Pegula, che avrà inizio alle 12.

Verosimilmente, la partita di Sinner inizierà attorno alle 14/14.30, con diretta su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Il vincente di questa sfida affronterà nei sedicesimi il vincente di Lehecka-Davidovich Fokina. Derby italiano, invece, sul campo sei. Ai trentaduesimi si scontreranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tennista romano non ha avuto grandi problemi al primo turno contro il croato Cilic, ex top five ma ora in grande calo, con una vittoria per tre set a zero, mentre Arnaldi ha compiuto una mezza impresa rimontando due set di svantaggio contro Auger Aliassime, sconfitto per 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 in quasi quattro ore e mezza di partita. Tra i due ci sono quattro precedenti, tutti su terra, con Arnaldi in testa con tre vittorie (Umago 2023, Cordenons 2022 e Vicenza 2022), mentre l’unica vittoria di Cobolli è del 2021 a Napoli per due set a uno. Il derby italiano è inserito come terzo match sul campo numero 6 e dovrebbe iniziare attorno alle 15 del pomeriggio. Per quanto riguarda la diretta, potrebbe essere trasmessa solo in streaming su Discovery Plus data la possibile contemporanea con il match tra Sinner e Gasquet (su Eurosport 1 c'è il Giro d'Italia). Chi vince tra Arnalid e Cobolli incontrerà ai sedicesimi il vincente della sfida tra l’olandee De Jong, che ha eliminato Passaro, e il numero 3 Alexander Zverev. In conclusione, in programma nella giornata di giovedì 29 maggio, anche la sfida del tabellone femminile tra Elisabetta Cocciaretto ed Ekaterina Alexandrova. L’azzurra, numero 89, ha sconfitto Towsend al primo turno e affronta la numero 20 al mondo reduce dalla vittoria contro Bronzetti (due set a zero). La partita è in programma come secondo match sul campo 6, indicativamente con un orario di inizio sulle 12.30/13.