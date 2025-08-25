Quando gioca Sinner agli Us Open 2025. Esordio con Kopriva: orario e dove vedere il match

New York, 25 agosto 2025 - Il campione in carica è pronto a fare il proprio debutto agli Us Open 2025. Jannik Sinner, reduce dal virus che lo ha costretto al ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, è pronto a scendere in campo a Flushing Meadows per cominciare la difesa del titolo. Nel primo turno, l'azzurro sfida Vit Kopriva. Il classe 1997, originario di Bilovec (Repubblica Ceca) e professionista dal 2015, al momento occupa la posizione numero 87 del ranking mondiale. Il suo miglior piazzamento risale allo scorso 30 giugno, quando ha raggiunto il 78° posto. Kopriva, che ha alle spalle due eliminazioni al primo turno dei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, non ha mai affrontato il nostro portacolori in carriera. Sulla carta, Sinner è grandissimo favorito, anche se saranno da valutare le sue condizioni. A riguardo, il numero uno del mondo ha commentato: "Mi sono ripreso quasi del tutto, non ancora al 100%, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo".

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima dell'edizione scorsa, in cui si è laureato campione battendo in finale Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open era datato 2022, quando aveva raggiunto i quarti di finale, dove era stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. Nel 2023 e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si era interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il classe 2001 non era riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista martedì 26 agosto sull'Arthur Ashe Stadium. La partita del nativo di San Candido, essendo la seconda a partire dalle 17:30 (ora italiana), non prenderà il via prima della 19. L'incontro con Kopriva verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Ivan Ljubicic, qual è il segreto dietro la forza di Sinner? "Posso dire di conoscerlo da un po’. E’...

Questione ranking

Oltre che da campione in carica, Sinner si presenta a questa edizione degli Us Open da numero uno del ranking Atp per la 64esima settimana consecutiva. Ma non è detto che l'italiano riesca a mantenere questa posizione alla fine del torneo. Già, perché l'unico modo per farlo è quello di ottenere un risultato migliore rispetto a Carlos Alcaraz, che un anno fa venne eliminato al secondo turno. Il che significa che lo spagnolo difende appena 50 punti, mentre Jannik la bellezza di 2000, avendo vinto il titolo.