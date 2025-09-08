Quando può tornare primo Sinner? Spoiler: è molto difficile prima del 2026

Roma, 8 settembre 2026 – Con la sconfitta patita nella finale degli US Open ieri sera, Jannik Sinner ha ceduto lo scettro di Re della classifica ATP al suo principale rivale Carlos Alcaraz, il quale ha alzato al cielo anche la coppa di vincitore del prestigioso torneo Slam statunitense. Dopo ben dopo ben 65 settimane (455 giorni, per la precisione), il tennista iberico è quindi diventato il nuovo numero uno del circuito tennistico mondiale con 11.540 punti contro i 10.780 dell’altoatesino, coronando così una lunga rimonta in cui hanno sì pesato i tre mesi di stop forzato di Sinner per il “caso Clostebol” ma anche le vittorie del murciano che, dopo aver perso in finale a Wimbledon proprio contro l’italiano, si è rifatto con gli interessi vincendo a Cincinnati (ancora in finale contro Sinner) e appunto sul cemento di New York.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner alla finale degli Us Open vinta dallo spagnolo

Un divario di 760 punti che non sarà facile da colmare da qui alla fine dell’anno (le classifiche ATP si aggiornano con i punti conquistati negli ultimi 12 mesi) per Sinner: al tennista di Sesto Pusteria rimangono infatti da difendere, da qui al termine del 2025, 2880 mentre sono soltanto 950 quelli che può erodere dal patrimonio del rivale spagnolo.

Always a pleasure, gentlemen. pic.twitter.com/G3kaOigEa9 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Jannik Sinner dopo la sconfitta alla finale degli Us Open 2025

Per tentare un contro sorpasso, che pare comunque quantomeno proibitivo visti anche i pochi appuntamenti di perso rimasti in calendario, Sinner potrebbe provare a sfruttare i prossimi tornei europei come Parigi-Bercy, Vienna o Basilea, ma è assai probabile che l’italiano si presenti ai blocchi di partenza del 2026 ancora al secondo posto della classifica e con i 2000 dell’Australian Open vinto lo scorso anno da difendere.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner alla finale degli Us Open 2025 vinta dallo spagnolo

Quel che è certo è che Sinner non ha nessuna voglia di mollare e ha fatto capire nella conferenza stampa post US Open che trovarsi ora ad inseguire il rivale potrebbe poi non essere così svantaggioso dal punto di vista della pressione: “La novità è che adesso non sono più il numero uno della classifica e quindi il fatto di essere diventato io quello ad inseguire cambia un po’ le cose. È diverso, vedremo. A volte è necessario uscire dalla comfort zone, allenarsi in maniera differente e accettare qualche sconfitta in più per sperimentare anche qualcosa di diverso. È la soluzione per diventare più completi. Bisogna provare ad apportare dei cambiamenti per essere più imprevedibili”. Comunque positivo il bilancio del 2025: “In generale questa è stata comunque una stagione incredibile con quattro finali slam e due major vinti. Sono felice di questo ma vedremo di chiudere quest’anno nel miglior modo possibile”.