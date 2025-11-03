Quanto ha guadagnato Sinner nel 2025: gli incassi torneo per torneo

Roma, 3 novembre 2025 - Jannik Sinner è di nuovo il numero uno del mondo. Il successo di ieri al Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime (7-5 6-3) gli ha restituito la vetta del ranking ATP, chiudendo nel modo migliore una stagione intensa, segnata da successi prestigiosi, qualche pausa forzata e un bilancio economico impressionante. Nel 2025 l’altoatesino ha incassato 19,9 milioni di dollari di soli premi ufficiali (circa 17,3 milioni di euro) secondo i dati dei tornei ATP e degli Slam. Un bottino costruito passo dopo passo, a partire dal trionfo agli Australian Open, dove a gennaio aveva superato in finale Alexander Zverev, conquistando il primo titolo dello Slam dell’anno e 2.266.215 dollari.

Da Roma a Wimbledon, fino al Six Kings Slam

Da lì, una stagione sempre ad alto livello: finalista a Roma (610.858 dollari) e a Roland Garros (1.486.713 dollari), un breve passaggio sull’erba di Halle (uscita al secondo turno, 42.974 dollari), e poi il trionfo storico a Wimbledon, dove ha centrato il secondo Slam dell’anno - il quarto della carriera - con un premio da 4.028.100 dollari. Nel finale d’estate, altri piazzamenti pesanti: finalista ritirato a Cincinnati (597.890 dollari) e finalista agli US Open (2.500.000 dollari), prima del titolo a Pechino (751.075 dollari) e di una nuova prova di forza a Vienna (511.835 dollari). L’unico vero stop è arrivato a Shanghai, dove si era ritirato al terzo turno contro Griekspoor, guadagnando sul campo "appena" 60.400 dollari.

Jannik Sinner festeggia la vittoria di Wimbledon 2025, alzando il trofeo dello slam londinese (Ansa)

A completare la stagione anche il successo nel ricco Six Kings Slam, l’esibizione extra-tour saudita che gli ha fruttato 6 milioni di dollari, e infine la vittoria di Parigi, che ha aggiunto 946.610 dollari al totale. Con questi risultati, Sinner porta i guadagni in carriera a circa 50 milioni di dollari, diventando il terzo tennista in attività per premi vinti, dietro soltanto a Novak Djokovic (191 milioni) e Carlos Alcaraz (54 milioni).

E ora le Atp Finals

Un risultato tanto più significativo se si considera che, nella prima parte di stagione, Sinner aveva dovuto fermarsi per alcune settimane a causa della sospensione legata al caso di doping, chiusa con un patteggiamento e senza conseguenze più gravi. Una parentesi delicata, che non ha però scalfito il suo rendimento né il suo status nel circuito. Il 2025, così, resterà l’anno della tenuta mentale e della continuità, più che dei record. E ora, con il numero uno ritrovato e una fiducia rinnovata, può guardare già alle Atp Finals e al 2026 con una consapevolezza nuova: quella di chi ha imparato a vincere anche nei momenti più complicati. A Torino il montepremi sarà ancora stellare: il vincitore incasserà un assegno da 5,071 milioni di dollari, su per giù 4,4 milioni di euro.