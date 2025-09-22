Regine del mondo. Azzurre, trionfo bis nella BJK Cup. Il capolavoro di Cocciaretto-Paolini

Quando tante favole si incontrano, ecco la leggenda. Azzurre sul tetto del mondo, ancora e meravigliosamente. La Billie Jean King Cup è di nuovo nostra, in barba ai pronostici e a dubbi diffusi. Un dominio, in finale, contro gli Stati Uniti diventati presto molto piccoli, quasi comparse.

La domenica-capolavoro di Shenzen porta le firme di Elisabetto Cocciaretto e di Jasmine Paolini. Nemmeno si è dovuto chiamare in causa il nostro super doppio, con Jas e Sara Errani, per alzare il trofeo. Ma la magica alchimia della nostra nazionale è un brevetto esclusivo di Tathiana Garbin, la capitana capace di estrarre sempre il meglio dalle nostre campionesse. Tra le migliaia di specialisti di team building che si vedono in giro, ben pochi potrebbero competere con lei. La squadra più di tutto e sopra tutto.

Che la giornata prendesse la dolce piega della storia si è capito subito con Elisabetta, la marchigiana 24enne numero 91 Wta capace di infliggere un doppio 6-4 a Emma Navarro, 18esima del ranking. Un match che ha rappresentato in maniera ideale il potere della volontà, la fatica del cuore e dell’animo che si tramuta in prodigio, in barba agli zero titoli che Betta aveva vinto quest’anno. E’ toccato poi a Jasmine completare l’opera. Tutt’altro che facile: Pegula, ora numero sette ma tre a inizio anno, aveva sempre piegato la toscana nei cinque precedenti.

Paolini è stata la migliore versione di se stessa, mettendosi alle spalle le altalenanti emozioni di una stagione che l’ha vista sì trionfare a Roma e arrivare in finale a Cincinnati, ma anche non riuscire a emergere negli Slam. Il 6-4 6-2 inflitto alla stella statunitense è il codice di un tennis così efficace e completo da sembrare quasi generato dall’AI. Non è stato così: Jasmine, quando ispirata, disegna fantascienza sul campo con la sua classe infinita.

E’ il sesto successo della storia per l’Italia, contando la Fed Cup. Anche nel 2023 eravamo arrivati in finale, perdendo dal Canada. Siamo sempre lì a giocarcela, in un’età dell’oro che si prolunga a braccetto con quella degli uomini. Quattro vittorie erano arrivate dal 2006 al 2013, negli anni del mito con Pennetta e Vinci. E Sara Errani è la stella che tiene insieme i due regni del nostro movimento.

Nella Nazionale che match dopo match ha conquistato anche il pubblico cinese nonostante la nostra vittoria sulle padrone di casa nei quarti, splendono anche le storie di Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La prima, grande protagonista lo scorso anno a Malaga, in questa edizione non è scesa in campo, riserva di gran lusso. La seconda, 17 anni, è il futuro. Già il presente abbaglia, ma guardiamo lontano.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri si è messo in contatto col n. 1 del Coni Luciano Buonfiglio per rallegrarsi del trionfo. "Felicitazioni e congratulazioni alle atlete per questo prestigioso successo", ha detto il capo dello Stato.