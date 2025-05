Musetti contro Nakashima: risultati Internazionali live. Quando giocano gli azzurri oggi

Roma, 11 maggio 2025 – Lorenzo Musetti in campo contro Nakashima nel match che vale l’accesso agli ottavi di finale. Il programma degli azzurri agli Internazionali BNL d’Italia oggi comincia con il carrarino, numero 9 al mondo, che non prima delle 13 sfiderà il 29esimo tennista del ranking. L’appuntamento è invece alle 15.20 per l’incontro di Francesco Passaro, già reduce dall’impresa contro Dimitrov, contro Kachanov. L’umbro parte da sfavorito anche stavolta ma ci ha abituato a ribaltare i pronostici. Prima (ore 14) il doppio Errani-Paolini contro Putintseva-Fernandez. Per rivedere Jannik Sinner all’opera dopo l’esordio positivo di ieri (6-3,6-4 a Navone) dovremo aspettare domani, orario da definire: dall’altra parte della rete Jesper de Jong. Chiude il derby tutto italiano nel doppio Musetti-Sonego contro i fratelli Berrettini.

