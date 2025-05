Internazionali oggi live, Passaro contro Darderi alle 11. E’ il giorno di Musetti a Roma

Roma, 9 maggio 2025 – E’ il giorno di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL di Roma. Il numero 9 al mondo scenderà in campo per il debutto sulla terra del Foro Italico non prima della 14.10. Il suo avversario ai trentaduesimi è il finlandese Orto Virtanen che arriva dalle qualificazioni. Sulla carta una partita facile. E’ chiamato subito all’impresa invece Francesco Passaro, in campo contro Dimitrov alle 11. L’altro azzurro impegnato oggi è Luciano Darderi: anche per lui una mission impossibile contro l’attuale numero 5 al mondo Jack Draper. Tutto questo in attesa del grande di ritorno di Jannik Sinner, domani alla prova Navone, e dell’esordio di Matteo Berrettini contro Fearnley, sempre domani.

Ieri giornata in chiaro scuro per la formazione italiana. Eliminati Matteo Arnaldi, battuto con un netto 6-4, 6-3 dallo spagnolo Bautista Agut e il baby talento Federico Cinà, a Roma con una wild card. Luca Nardi ha avuto la meglio su Flavio Cobolli, uscito in lacrime dalla sconfitta. Per le donne fuori Cocciaretto e Bronzetti. e Avanti al secondo turno Jasmine Paolini.

I risultati in diretta