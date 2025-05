Roland Garros 2025: cinque italiani in qualificazione, sfide difficili al via

Sorteggiato il tabellone di qualificazione del Roland Garros 2025: ci sono cinque italiani al via per tentare di unirsi ai 10 che già sono tabellone principale dello Slam parigino. Per Federico Arnaboldi subito impegno complicato contro il taiwanese Chun-Hsin Tseng. Fabio Fognini affronterà l’americano Nicolas Moreno de Alboran. Stefano Napolitano sfiderà l`americano Colton Smith. Matteo Gigante è opposto subito al numero 21 del seeding, lo svizzero Jerome Kym. Giulio Zeppieri sfida poi il britannico Jan Choinski.

Con la vittoria a Roma, Carlos Alcaraz sorpassa Alexander Zverev e si riporta al numero 2 Atp. Questo significa che l’incrocio con Jannik Sinner, primo del ranking, potrebbe avvenire solo in finale. Importante anche il balzo di Lorenzo Musetti (nella foto) al numero 8: prima dei quarti, il carrarino non potrà incontrare avversari piazzati così in alto in classifica. Il tabellone principale sarà sorteggiato giovedì. E’ intanto in corso il torneo Atp 500 di Amburgo. Luciano Darderi ha battuto ai 16esimi 6-1 6-4 il tedesco Dedura-Palomero.