Impresa di Matteo Gigante da Casal Palocco, battuto Tsitsipas al Roland Garros

Parigi, 28 maggio 2025 – Impresa di Matteo Gigante che avanza al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 167 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto minuti.

Una giornata che ha visto anche i successi di Paolini e Musetti per un’Italia che sta diventando sempre più protagonista della scena tennistica mondiale non solo per merito del numero uno Sinner.

Con il successo su Stefanos Tsitsipas, Matteo Gigante spicca il volo nel tennis che conta: romano, 23 anni compiuti a gennaio, è “solo” il numero 167 del ranking e aveva appena ottenuto la sua prima vittoria in uno Slam proprio a Parigi contro il libanese Benjamin Hassan, la sua terza in carriera nel circuito maggiore. La prima risaliva al 2024, nel derby agli Internazionali BNL d'Italia vinto contro Giulio Zeppieri prima di cedere nettamente a Francisco Cerundolo. Al Foro Italico Gigante si era fatto conoscere nel 2021 quando Novak Djokovic lo volle come sparring partner prima di affrontare Rafa Nadal in finale.

Il tennista di Casal Palocco, zona residenziale vicino a Ostia, è tifoso juventino a differenza dell'amico romanista Flavio Cobolli con cui si trovava in giro per tornei quando erano ancora bambini. Gigante si è formato per 16 anni al circolo Eschilo 2, dove ha avuto come primo coach Alessandro Galli. Ora a seguirlo è il 30enne emergente Marco Gulisano, grande amico di

Matteo Berrettini, con Andrea Chiricozzi come preparatore.

Matteo è arrivato come ranking più alto in carriera alla 132ma posizione nel giugno 2024, giocando per lo più nei 'challenger', ma poi era stato frenato dalla mononucleosi. Quest'anno eè entrato anche nel tabellone principale degli Australian Open, uscendo al primo turno con il francese Ugo Humbert, numero 14 del mondo. Poi si è migliorato al Masters 1000 di Indian Wells dove al primo turno ha battuto l'argentino Sebastian Baez, numero 34 del mondo, prima di essere eliminato da Taylor Fritz. A fine aprile si e' aggiudicato il Challenger del Roma Garden Open, torneo di categoria 50, battendo 6-2, 3-6, 6-4 il lituano Vilius Gaubas.