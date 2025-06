Roland Garros 2025, Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale: dove può arrivare nel ranking Atp

Parigi, 3 giugno 2025 - Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti approda alle semifinali del Roland Garros, mentre a livello di tornei del Grande Slam, il toscano eguaglia il suo miglior risultato (ottenuto nell'edizione 2024 di Wimbledon). Sul Centrale parigino, il numero 7 della classifica Atp si sbarazza in quattro set (e in due ore e 47 minuti) di Frances Tiafoe, ko 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Adesso l'italiano aspetta di scoprire chi affronterà al prossimo turno, dove sfiderà uno fra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. Con questa vittoria l’azzurro, attuale numero 7, supera sicuramente Taylor Fritz nel ranking Atp e lunedì prossimo male che vada sarà numero 6 del mondo. Ma attenzione, perché se Djokovic dovesse perdere con Zverev Musetti scalerebbe un’altra posizione. E centrando la finale metterebbe nel mirino anche l’ipotetico quarto posto di Jack Draper che, uscito ieri contro Bublik, nella classifica live lo precede di 240 punti.

La cronaca

Primo set - Dopo aver conquistato il primo game, Musetti si guadagna subito una palla break che sfrutta grazie all'errore di Tiafoe. L'azzurro allunga il proprio vantaggio, mentre dall'altra parte della rete lo statunitense stecca spesso e volentieri. Questo non impedisce al classe '98 di sbloccarsi, guadagnandosi il quarto gioco. Poco male per il nostro portacolori, che non si scompone e va sul 3-1. L'americano tuttavia sembra in crescita e nel sesto game sfiora il break, ma il nativo di Carrara si difende alla grande e sventa il pericolo. Non solo, perché il toscano strappa nuovamente la battuta all'avversario e chiude il primo set sul 6-2 dopo 37 minuti di gioco.

Secondo set - Dopo aver mancato la chance di break nel corso del primo set, Tiafoe si guadagna altre due occasioni nel terzo game del secondo e stavolta Musetti deve cedere, andando sotto per la prima volta nell'incontro. La reazione del numero 8 del seeding è immediata e arrivano tre opportunità per strappare il servizio al tennista a stelle e strisce. L'assalto tuttavia fallisce e lo statunitense incrementa il margine. Margine che, nonostante gli sforzi di Musetti, resta tale fino al 3-5. L'italiano riesce a tenere la battuta, ma altrettanto fa Tiafoe, che pareggia i conti a livello di set dopo 46 minuti di gioco in questo secondo parziale.

Terzo set - L'avvio di terzo set è equilibrato. Tiafoe costringe ai vantaggi Musetti nel quinto game, ma il break non si registra. Lo stesso accade nel nono gioco, con l'azzurro ancora bravo a difendere il servizio. Nessuno dei due duellanti riesce a piazzare la zampata decisiva. Almeno fino al dodicesimo game, quando il toscano si guadagna le prime palle break del set. Il classe 2002 non manda all'ortiche la ghiotta occasione e si issa sul 7-5, evitando così di dover disputare il tie-break.

Quarto set - Il quarto parziale comincia al meglio per Musetti, che brekka immediatamente Tiafoe, salendo poi sul 3-0 e sul 4-1. Lo statunitense pare vicino alla resa e infatti il tennista toscano si porta a un solo game dalla semifinale. Sul turno in battuta del rivale, l'azzurro compie l'ultimo passo strappandogli il servizio e festeggiando lo storico traguardo.

Leggi anche: Roland Garros 2025, dove vedere Sinner-Bublik: orari tv e precedenti