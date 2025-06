Roland Garros 2025, dove vedere Sinner-Bublik: orari tv e precedenti

Parigi, 3 giugno 2025 – Un mercoledì da leoni, si dice nel calcio. Jannik Sinner va a caccia della semifinale del Roland Garros, da numero uno al mondo e testa di serie numero uno: prosegue la scalata allo slam parigino, forse quello più difficile per lui su una superficie non del tutto affine. Di fronte, a sorpresa, ci sarà il kazako Alexander Bublik, tennista estroso, pazzerello nei colpi e nelle scelte e reduce da una grande vittoria in quattro set contro il britannico Jack Draper. Sinner favorito, anche per i precedenti, ma lo stato di forma di Bublik dovrà imporre a Jannik massima attenzione per continuare ad aggiornare il libro dei record. Sinner è alla ricerca della sua sesta semifinale slam della carriera a soli 24 anni, la seconda consecutiva al Roland Garros dopo quella ceduta nel 2024, al quinto set, contro Carlos Alcaraz.

Sinner senza perdere un set

Fino a qui è stato un Roland Garros perfetto per Jannik Sinner. Tra i big è quello che è rimasto in campo per meno tempo, circa sette ore, e non ha ancora lasciato per strada un set. Sconfitti per tre set a zero, quasi senza appello, nell’ordine Rinderknech, Gasquet, Lehecka e Rublev, quest'ultimo annichilito lunedì sera per 6-1 6-3 6-4. Percorso più tortuoso, ma esaltante, per Bublik, numero 62 delle classifiche mondiali. Superato Duckworth al primo turno per 3-0, poi c’è stata la battaglia di cinque set contro Alex De Minaur, mentre al terzo turno la vittoria tre set a zero contro Rocha. Il punto più alto è stato senza dubbio l’ottavo di finale contro Jack Draper, uno dei favoriti, sconfitto in quattro set contro pronostico e al termine di una grandissima partita. Sono quattro i precedenti tra Bublik e Sinner, tutti sul veloce. Jannik ha vinto a Dubai nel 2021 per due set a uno e a Miami dello stesso anno due a zero. Stesso risultato ottenuto nel 2023 sull’erba di s-Hertogembosch, mentre l’unica sconfitta di Sinner risale ad Halle 2023 quando fu costretto al ritiro sotto per 7-5 2-0. Il quarto di finale tra Bublik e Sinner è in programma come terzo match sul campo centrale Philippe Chatrier del Roland Garros. La giornata inizia alle ore 11 con Keys-Gauff, poi a seguire Andreeva Boisson e, attorno alle 15, il match tra Sinner e Bublik. La sfida sarà trasmessa in diretta da Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus. Il vincente di questa sfida affronterà in semifinale il vincente del match tra Nole Djokovic e Alexander Zverev. Spettacolo su tutti i fronti. Leggi anche - Roland Garros, Sinner rullo compressore: battuto anche Rublev