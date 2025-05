Roland Garros, tre italiani in campo mercoledì: programma e orari tv

Parigi, 27 maggio 2025 – In attesa di Jannik Sinner – che dopo la vittoria contro Rinderknech, giocherà giovedì nel secondo turno contro Richard Gasquet, il Roland Garros per la pattuglia azzurra proseguirà mercoledì con tre partite molto importanti in programma.

Torna in campo Lorenzo Musetti per il secondo turno, le ambizioni del tennista toscano sono molto alte per questo torneo, ma ci saranno anche Jasmine Paolini e Matteo Gigante. La numero uno azzurra, reduce dalla vittoria di Roma, sarà sul campo centrale del Roland Garros. Un palcoscenico di prestigio contro l'australiana Tomljanovic.

Gli incontri in programma

Il programma del mercoledì del Roland Garros parte alle 11 sul campo Mathieu-Simonne, il terzo di ordine di importanza del torneo parigino. Sarà Lorenzo Musetti ad aprire la giornata degli italiani contro il colombiano Galan, numero 122 delle classifiche mondiali. L’azzurro ha battuto il tedesco Hanfmann in tre set al primo turno e arriva a Parigi con grandi aspettative dopo una ottima campagna su terra tra Montecarlo (finale), Madrid e Roma (semifinale).

Il colombiano, invece, ha sconfitto al primo turno al quinto set il francese Royer, ma non ha mai vinto contro Lorenzo in carriera. Tutti i precedenti tra i due sono stati vinti da Musetti, soprattutto gli ultimi due su terra al Roland Garros 2024 (tre set a zero) e a Cagliari, sempre nel 2024, per due set a zero.

Un’ora più tardi, alle 12, sarà in campo Jasmine Paolini, un’altra carta azzurra di primissimo piano dopo la vittoria di Roma. La testa di serie numero 4 affronterà l’australiana Tomljanovic, numero 71 delle classifiche, come primo match sul campo centrale Philippe Chatrier. Non ci sono precedenti tra le due.

Ritornando sul campo Simonne-Mathieu, nel pomeriggio, indicativamente attorno alle 15/16, toccherà a Matteo Gigante, che al secondo turno affronta il greco Stefanos Tsitsipas. L’azzurro ha battuto al primo turno Hassan in tre set e affronta un Tsitsipas in calo e sceso fino al numero 20 della classifica, ma reduce da una buona vittoria in tre set sull’argentino Etcheverry.

Dove vederli in tv

Il Roland Garros è una esclusiva Discovery tramite i canali di Eurosport. Con la concomitanza con il Giro d'Italia, il torneo parigino sarà trasmesso su Eurosport 2, canale 211 di Sky, mentre sul 210 la programmazione partirà dalle 17.45 dopo la tappa della corsa rosa. Per vedere i match c'è a disposizione anche il sito Discovery Plus per il live streaming di tutti i campi.