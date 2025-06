Roland Garros, Jannik Sinner batte Alexander Bublik e vola in semifinale

Parigi (Francia), 4 giugno 2025 - Sul Philippe Chatrier, nell'ambito dei quarti di finale del Roland Garros 2025, si sfidano Jannik Sinner e Alexander Bublik. Dopo 1 ora e 50' di gioco prevale l'italiano in 3 set (6-1; 7-5; 6-0) che ben spiegano l'andamento del match: dominante il numero 1 del ranking nel primo e nell'ultimo, ma sofferente nel secondo, con il kazako che in particolare si è reso più volte insidioso con la sua classica smorzata. Bravo Sinner a superare al meglio qualche momento di difficoltà che potrà servire come crash test per il prosieguo del torneo: in semifinale ora lo attende il vincente del confronto serale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Primo set

Sinner parte con un'ottima prima a 175 km/h che gli regala un punto flash, così come il primo ace: un gran dritto chiude il primo game del match. A Bublik la replica, ma l'inizio è complicato: il kazako va sotto 0-30, ma una bella smorzata, il marchio di fabbrica, suona la carica. Il numero 62 del ranking sbaglia un punto centrale e ragala la prima palla break a Sinner, che a sua volta va in rete: la seconda palla break, di rovescio, viene invece trasformata dall'azzurro. Con il rovescio Sinner comincia a creare sempre più problemi al suo rivale prima di incappare nel primo doppio fallo della partita: un neo che, al netto di un game senza trovare feeling con la prima, non evita all'italiano di salire a 3-0. Bublik va ancora subito sotto 0-30, ma la smorzata lo salva di nuovo prima dell'arrivo di Sinner a rete che vale altre due palle break: la prima va a segno con un dritto a due mani che vale il 4-0. Il kazako vince uno scambio lunghissimo e poi mette in difficoltà Sinner, che ai vantaggi deve evitare il controbreak: missione compiuta con una gran prima centrale e con un ace che pizzica la riga nonostante l'iniziale segnalazione errata del giudice di linea. Bublik va a servire per restare nel set e apre subito con un doppio fallo: il kazako si riscatta forzando la battuta prima di incassare uno smash di Sinner che gli vale il primo set point, annullato. Bublik trova un ace, il primo, e Sinner uno smash sbagliato, il primo, e così si sblocca la casella dell'altro giocatore: è 5-1, ma l'azzurro va a servire per il set, pur continuando a commettere troppi errori in questa fase. Non a caso, arriva la prima palla break per Bublik, annullata da servizio e dritto: ne arriva un'altra con uno schiaffo al volo sbagliato, ancora annullata, prima del secondo set point guadagnato da Sinner con un passante in rete del kazako, bravo a salvarsi con un colpo da fondo campo. Un dritto sballato di Bublik porta al terzo set point, quello buono per Sinner per archiviare dopo 36' di gioco la frazione sul 6-1.

Secondo set

Bublik stavolta difende il suo turno in battuta e lo stesso fa Sinner, che tiene a zero il suo game. L'azzurro torna a complicare la vita al kazako, che cresce di livello con la prima, trovandone una a 210 km/h: un doppio fallo complica i suoi piani, ma i vantaggi sorridono al numero 62 del ranking. Sinner comincia a trovare ritmo dal fondo e, così facendo, riesce subito a pareggiare i conti in un set molto più equilibrato del primo. Bublik fa lo stesso, tra servizio, dritto e soprattutto smorzata: è 40-0 prima di un doppio fallo che non gli impedisce però di portare a casa il game grazie al secondo ace. Sinner serve a sua volta bene, rendendo le risposte profonde di Bublik molto complicate: il kazako incassa anche un gran rovescio dell'azzurro e concede la prima palla break del secondo set, neutralizzata, prima di salvarsi ai vantaggi. Sinner va al servizio e prima manda la palle in rete e poi stecca ancora una palla sul fondo: Bublik si piazza troppo al centro per scatenare il dritto, ma l'azzurro ne approfitta e con il diagonale torna convincente prima di soffrire ancora sulle smorzate, salvandosi poi ai vantaggi. L'equilibrio non si spezza, perché Bublik liquida facilmente il suo game in battuta per poi andare a segno con il rovescio in diagonale quando batte Sinner, che comincia a forzare per mettere in difficoltà il suo rivale: l'azzurro ce la fa, chiudendo con un altro gran diagonale. Il numero 1 del ranking si regala due palle break proprio in coda al set: Bublik salva la prima con un dritto sempre più forte, ma non la seconda a causa del quarto doppio fallo. Sinner va a servire per il set e parte trovando il suo terzo ace: la prima al centro continua a essere un'arma micidiale per l'azzurro, che si guadagna tre set point forzando una risposta in rete di Bublik e la prima è quella buona per mandare in archivio la frazione sul 7-5 dopo 48' di gioco.

Terzo set

Il kazako accusa il colpo e lo si capisce da una smorzata che non passa: Sinner ne approfitta e guadagna subito due palle break e la prima è quella buona con una demi-volée vincente. L'azzurro va a servire per consolidare il break e vola subito su un facile 40-0 che conferma le difficoltà, quasi la resa, del suo rivale: arrivano il quarto ace e il 2-0 del numero 1 del ranking nonostante due ottimi dritti di Bublik. Quest'ultimo va in battuta e va subito sotto 0-40, con un goffo errore che regala a Sinner altre tre palle break: il kazako è bravo ad annullarle prima di offrirne altre ai vantaggi e la quinta è quella buona per portare l'italiano sul 3-0. Sinner trova il quinto ace, che contribuisce a firmare un 4-0 piuttosto agile: da segnalare anche la prima smorzata trovata dall'azzurro nel suo incontro, sfruttando anche le crescenti difficoltà di Bublik. Il kazako torna a trovare il feeling con il suo colpo preferito, la smorzata, ma il quinto doppio fallo porta al 40-40 e poi ai vantaggi, con Sinner che vede all'orizzonte un'altra palla break, che va a segno: è 5-0 per il numero 1 del ranking, che va a servire per il match. Sinner apre con un gran dritto, prosegue con un'altra smorzata vincente e vola sul 40-0, e il primo match point è quello buono per far calare il sipario sul set dopo 26' di gioco e sul 6-0 e sull'intera partita dopo 1' ora e 50': è semifinale contro uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.