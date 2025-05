Roland Garros, Musetti agli ottavi. Navone battuto in quattro set

Parigi, 30 maggio 2025 – Lorenzo Musetti approda agli ottavi del Roland Garros, grazie alla vittoria in rimonta sull'argentino Mariano Navone (numero 97 del ranking), col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2. Perso il primo set, il toscano al mondo ha trovato il suo gioco e dalla seconda partita ha proceduto spedito nella rimonta, chiudendo il match in poco meno di tre ore e mezza. "Oggi le condizioni erano completamente diverse rispetto agli scorsi giorni – ha detto la testa di serie numero 8 del seeding e numero 7 del mondo subito dopo l’incontro –. La palla rimbalzava molto meno e sono rimasto sorpreso. Pian piano, con il passare dei set, mi sono sentito sempre meglio. Sono davvero orgoglioso se penso a come sono riuscito a vincerla". "Negli ultimi mesi ho messo ordine nel mio tennis – ha aggiunto il tennista –. A volte è difficile prendere la decisione giusta e ora ho le idee molto più chiare. L'atteggiamento è stato ottimo: una partita come questa un paio di anni fa non so se l'avrei vinta".

Al prossimo turno, domenica 1 giugno, Musetti si troverà di fronte il vincente della sfida tra Holger Rune e Quentin Haly.

Più tardi, sulla terra rossa di Parigi, scenderà anche Matteo Gigante, che, dopo aver eliminato Stefanos Tsitsipas, è ora atteso da Ben Shelton, avversario mai affrontato prima. In campo femminile, invece, è attesa Jasmine Paolini, che se la vedrà con l'ucraina Yuliia Starodubtseva.