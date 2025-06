Roland Garros, Musetti sfida Alcaraz in semifinale: precedenti e orari tv

Parigi, 5 giugno 2025 – Appuntamento con la storia in un venerdì infuocato al Roland Garros di Parigi. I quattro migliori giocatori al mondo, almeno in questa fase, si sono spinti fino alla semifinale, per due sfide stellari e con altrettanti italiani in campo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, le due carte azzurre per provare a dipingere una finale tutta italiana nello slam su terra battuta. Di fronte due mostri sacri, icone di due generazioni diverse: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Musetti apre il programma del centrale

Un torneo fin qui entusiasmante per gli italiani. Jannik Sinner ha rullato tutti, senza perdere un set e rimanendo sul campo diverse ore in meno rispetto agli avversari, ma lo scoglio Nole Djokovic sarà arduo e duro, come si confà a una partita di tale livello. Poi c’è Lorenzo Musetti, che apre il programma del Philippe Chatrier alle 14.30 contro Carlos Alcaraz, che è sostanzialmente una criptonite per il tennista toscano. Basti pensare che dei 7 precedenti tra i due Lorenzo ne ha vinto uno solo tre anni fa. Il precedente più fresco è quello di Roma, con Carlos vincitore in semifinale, e poi del torneo, per 6-3 7-6, il più datato è invece quello del challenger di Trieste, che fu il primo torneo di quel circuito vinto in carriera da Alcaraz, che poco prima a Rio de Janeiro aveva per la prima volta sconfitto un top 100 (Ramos Vinolas). Erano gli albori della scalata di Alcaraz, partito in quell’anno dalla posizione 490 per salire fino alla 136. Ebbene, anche quel precedente di cinque anni fa lo vinse lo spagnolo per 5-7 6-2 3-6. L’unica vittoria di Musetti, dunque, risale al torneo di Amburgo 2022, quando il tennista italiano lo sconfisse per 6-4 6-7 6-4. Da lì in avanti, cinque vittorie di fila per Alcaraz con 11 set vinti e uno solo perso. C’è un precedente anche al Roland Garros e risale al 2023 quando i due giovani tennisti si incontrarono negli ottavi di finale con vittoria di Carlos 6-3 6-2 6-2. Insomma, Musetti va a caccia di una impresa e ha dimostrato di aver raggiunto un livello sufficiente per farcela. La campagna sulla terra, tra l'altro, è stata esaltante con finale a Montecarlo e semifinale a Madrid, Roma e Roland Garros. La partita tra Musetti e Alcaraz, che vale la finale, si gioca venerdì 6 giugno alle 14.30 sul campo centrale Philippe Chatrier e con diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus, Dazn, Sky Go e Now. Leggi anche - Roland Garros, l'Italia sogna la grande abbuffata con Sinner e Musetti