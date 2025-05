Roland Garros - Paolini, Musetti e Gigante in campo venerdì: gli orari tv

Parigi, 29 maggio 2025 – Prosegue senza sosta il Roland Garros, che si avvia verso la seconda settimana di partite. Successi al secondo turno per Jannik Sinner, tre set a zero a Richard Gasquet, alla sua ultima partita in carriera, e vittoria in quattro set di Flavio Cobolli nel derby con Matteo Arnaldi: è ancora grande Italia. Si prosegue venerdì, con altri tre italiani in campo. Jasmine Paolini sarà sul centrale Philippe Chatrier, di nuovo, e saranno in campo anche Lorenzo Musetti e Matteo Gigante.

Programma e orari tv

Ad aprire il programma del venerdì degli italiani sarà Lorenzo Musetti, inserito come primo match sul campo Suzanne Lenglen alle ore 11 del mattino. Il tennista italiano affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 97 delle classifiche mondiali ma specialista della terra rossa. Fino a qui percorso netto per Musetti che ha battuto, senza perdere set, prima il tedesco Hanfmann e poi il colombiano Galan, mentre Navone ha sconfitto tre a uno Nakashima al primo turno e tre a zero il gigante Opelka al secondo. Due i precedenti tra Musetti e Navone, entrambi sulla terra. Alle Olimpiadi di Parigi vinse l’azzurro in due set, ma a Cagliari, due mesi prima, trionfò Navone 7-5 6-1. Da allora, Musetti è cresciuto ma servirà prestare attenzione. La partita sarà alle 11 di venerdì 30 maggio con diretta su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Chi vince questo match affronterà il vincente di Rune-Halys. Appuntamento con la storia, invece, per Matteo Gigante. Sconfitto Tsitsipas al secondo turno, il giovane tennista azzurro affronta nei sedicesimi il bombardiere Ben Shelton, numero 13 delle classifiche Atp. Vinta la battaglia al quinto con Sonego, l’americano ha beneficiato al secondo turno del ritiro del francese Gaston e sicuramente arriva più fresco alla sfida con Gigante. Non ci sono precedenti tra i due e chi vince incrocerà presumibilmente Alcaraz, che se la vedrà con Dzumhur. La partita è inserita come terzo match sul campo Mathieu, quindi orientativamente attorno alle 15. Diretta probabilmente su Discovery Plus vista la possibile contemporanea con il match di Jasmine Paolini. L’azzurra, per chiudere, sarà terzo match sul Philippe Chatrier, più o meno attorno alle 16, contro l’ucraina Starodubtseva, numero 81 delle classifiche. Paolini è arrivata al terzo turno con le vittorie su Yuan e Tomljanovic, mentre Starodubtseva è partita dalle qualificazioni e nel tabellone principale ha battuto Korpasch e Potapova. Diretta su Eurosport 2, canale 211 (sul 210 c’è il Giro d’Italia), con live streaming su Discovery Plus e Dazn.

