Roland Garros, Paolini non è perfetta ma supera Starodubtseva: è agli ottavi

Parigi, 30 maggio 2025 – Jasmine Paolini stacca il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros. La campionessa in carica degli Internazionali d'Italia ha sconfitto in due set Yuliia Starodubtseva, in un match con poca qualità da ambo le parti. La tennista azzurra è apparsa molto appannata specialmente nel primo set, dove ha perso ben due game al servizio in avvio, pur riuscendo a centrare in entrambi i casi i controbreak immediati. Tanti rimpianti per la rivale ucraina, che alla fine questo set lo perde per 6-4 e, nel secondo, sembra staccare la spina una volta incassato il primo break a suo sfavore (6-1). Jasmine, pur in giornata no, riesce comunque a superare il turno contro la lucky loser e dovrà sfidare una tra Bernarda Pera e Elina Svitolina. Fino ad oggi ha affrontato Yuan, sconfitta ed eliminata in tre set, e Tomljanovic, sconfitta in due parziali al secondo turno.

La cronaca del match

Primo set - Jasmine Paolini comincia la partita al servizio e lo fa male. La tennista italiana conquista il primo punto del pomeriggio, salvo poi farsi rimontare da Starodubtseva, che conquista due palle break e sfrutta subito la prima per passare in vantaggio. Jasmine si rimette in carreggiata e non permette alla rivale di confermare il break. La tennista ucraina va sotto 0-30, dopo uno schiaffo al volo dell'avversaria e un suo gratuito; recupera ma fallisce un dritto che concede all'azzurra di prendersi la palla del controbreak. Riportato il set in parità, Paolini si dimostra in grande affanno al servizio e incassa un altro break, stavolta addirittura a zero. In un match particolare, nel quale sembra la normalità perdere alla battuta, non fa eccezione il quarto gioco: Jasmine centra il secondo controbreak dopo aver concesso solo un dritto vincente a Starodubtseva. La partita si stabilizza in una situazione di equilibrio ed entrambe mantengono i game al servizio senza concedere neanche una chance di break, fino al 5-4 in favore della campionessa degli Internazionali di Roma. Starodubtseva va a servire per allungare il set e non ci riesce: uno scambio di qualità permette a Jasmine di avere una palla buona per chiudere il parziale, sfruttata al massimo con una smorzata vincente che vale il 6-4.

Secondo set - In una partita segnata più da errori che da giocate di qualità, il secondo set prosegue su questo fil rouge. Paolini comincia nuovamente al servizio, stavolta senza perderlo. Starodubtseva fa lo stesso nel secondo game, concedendo anch'essa un paio di quindici all'avversaria, favoriti anche dal primo doppio fallo dell'ucraina. Jasmine vince il terzo gioco e conquista un break a zero preziosissimo nel quarto; Starodubtseva è complice con una serie di colpi disastrosi, tra cui due doppi falli e due rovesci a rete. L'azzurra ringrazia, mette la freccia e conferma il break che la accompagna sul 4-1. La partita è ormai indirizzata e Paolini ha preso le redini con colpi più efficaci e meno errori gratuiti. Un altro break e un game al servizio vincente permette all'italiana di concludere il parziale sul 6-1.

Le altre notizie di sport