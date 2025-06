Roland Garros, delusione Sinner: vince Alcaraz al termine di una partita epica

Parigi (Francia), 8 giugno 2025 - Sul Philippe Chatrier si gioca la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i primi due giocatori del ranking: dopo 5 ore e 31' di gioco, per la finale più lunga della storia del torneo, la spunta lo spagnolo per 4-6; 6(4)-7(7); 6-4; 7(7)-6(3); 7(10)-6(2), con tanti, tantissimi rimpianti dell'azzurro, che nel quarto set sbaglia ben tre match point. Sinner è poi bravo a non staccare la spina nonostante il quinto set si apra subito con un break subito: nel finale il numero 1 del ranking recupera e porta il set al super tie-break, che incorona Alcaraz, che si conferma più forte sulla terra rossa. Sì, ma con quanti rimpianti per Sinner, oggi poco incisivo nelle prime e poi vittima di un calo psicofisico dopo quei tre match point difficili da dimenticare.

Primo set

Entrambi i giocatori cercano subito scambi lunghi, che hanno esiti diversi: sbaglia prima Sinner e poi Alcaraz con il rovescio prima che arrivi subito una palla break, annullata. Il primo game è lungo e conduce inevitabilmente ai vantaggi: la prima dell'azzurro è buona, ma non la seconda che permette allo spagnolo di replicare al meglio prima di guadagnarsi un'altra palla break, ancora annullata così come la terza grazie a un gran passante di Sinner, che in precedenza aveva mandato fuori il rovescio. Il riscatto parte da un'ottima prima, preludio alla fine del primo game, durato ben 11'. Alcaraz sbaglia un lungolinea, ma Sinner lo imita con un back troppo largo: lo spagnolo manda in rete un rovescio e concede la prima palla break all'italiano, annullata da una gran prima esterna prima di uno schiaffo al volo che salva il game. Alcaraz cresce con il dritto e si guadagna altre due palle break: la prima va via grazie a una prima angolatissima di Sinner, che annulla pure la seconda, prima dei vantaggi chiuso da uno schiaffo vincente. L'azzurro cerca spesso il lungolinea quando vede accentrato Alcaraz, bravo però a salvarsi e a riportare il match in parità. E la parità si mantiene nel game successivo: 30-30 grazie alle ottime risposte dello spagnolo, che si porta a rete e guadagna un'altra palla break su una risposta fuori di Sinner, che la annulla con un dritto in entrata. Si va ai vantaggi e a un'altra palla break per Alcaraz guadagnata venendo a rete e stavolta è quella buona per spezzare l'equilibrio. Sinner non ci sta e si porta subito sul 30-0 ma Alcaraz recupera con due punti eccezionali: l'azzurro piazza una gran volée si guadagna la palla del controbreak, che va a segno grazie a un rovescio in rete dello spagnolo. Sinner apre il suo game con un ace prima di lasciare a zero Alcaraz, che dopo il suo break sembra essersi involuto: il numero 2 del ranking concede una palla break all'azzurro, annullata da un ace prima di salvarsi ai vantaggi. Sinner apre con prima e dritto e chiude con servizio e rovescio: è 5-4 prima di un time out medico per Alcaraz, che ha problemi a un occhio. Lo spagnolo sbaglia due dritti e concede un set point a Sinner, che va a segno: rovescio in rete dell'iberico e set che si chiude sul 6-4 dopo 1 ora e 2' di gioco.

Secondo set

Sinner tiene il suo game al servizio tramite i vantaggi, chiusi da un'ottima prima e ancora prima da una segnalazione sportiva di Alcaraz sulla bontà di una giocata dell'avversario. L'azzurro comincia a rispondere sempre meglio: Alcaraz stecca un dritto e concede due palle break e la prima, sempre con un dritto fuori, va a segno per Sinner, che vola sul 2-0. Il numero 1 del ranking cresce a dismisura con la prima: il preludio a un 3-0 abbastanza facile. Insoddisfatto delle sue prime, Alcaraz comincia a martellare forte, ma sulle seconde Sinner continua a replicare bene prima di capitolare su un serve and volley. L'azzurro prova a far correre lo spagnolo e la seconda palla per il 4-1 è quella buona ancora grazie a una prima quasi micidiale in questa fase. Alcaraz vola sul 30-0 ma poi sbaglia una palla corta: il nastro aiuta Sinner, un po' la fotografia del momento del set. La seconda continua a essere un problema per il numero 2 del ranking, che fa pace con il nastro su un rovescio sfortunato dell'azzurro prima di commettere il secondo doppio fallo del suo match: Sinner manda fuori un lungolinea e salva Alcaraz, che chiude con una bella palla corta. Anche Sinner sbaglia una facile volée di dritto, ma lo spagnolo fallisce la replica di dritto sulla seconda prima di dover andare a servire per restare nel set a causa dell'ennesimo errore, sempre sul dritto: il numero 2 del ranking comincia a rischiare con la seconda e gli va bene. Sinner serve per il set ma va sotto 0-30: demeriti suoi ma tanti meriti di un Alcaraz che ha tutto il Centrale dalla sua parte. L'italiano impatta ma concede una palla break in un momento in cui le prime non vanno: lo spagnolo recupera il break e il set va sul 5-4, riaprendosi clamorosamente. Sulle ali dell'entusiasmo, Alcaraz mette colpi su colpi che prima non gli riuscivamo, come una volée alta. E' pareggio: Sinner stecca il dritto ma poi chiude con un ace e manda lo spagnolo a servire per restare nel set. Alcaraz apre con un ace, il primo assoluto: la prima del numero 2 del ranking tiene a zero Sinner e manda così il set al tie-break. L'azzurro apre con una bella seconda e un dritto, ma le due prime di Alcaraz sono micidiali. Sinner piazza un ace prima che un piazzante dello spagnolo vada nel corridoio: l'italiano in contropiede trova quasi l'incrocio delle righe, mentre Alcaraz sbaglia una smorzata non impossibile. Sinner conduce 6-2: i set point sono quattro e i primi due vengono annullati ma il terzo, di dritto, è quello buono per il 7(7)-6(4) ottenuto dopo 1 ora e 10' di gioco.

L'abbraccio fra i due campioni al termine del match

Terzo set

Pronti, via e Sinner guadagna due palle break e la prima, con un dritto largo di Alcaraz, va a segno. Il numero 1 del ranking batte bene di seconda e vola sul 30-0, ma lo spagnolo suona la carica cominciando a rispondere sempre meglio dal fondo: un dritto in diagonale fuori di un soffio conduce ai vantaggi, che con tracciante regalano la palla del controbreak ad Alcaraz, che va a bersaglio per l'1-1. Lo spagnolo, grazie anche al secondo ace, si porta in vantaggio in un momento in cui Sinner comincia a faticare fisicamente. L'azzurro prova a ritrovare feeling con la prima, cercando di mandare Alcaraz a rispondere sul fondo, ma proprio da quella zona del campo sbaglia uno smash sul 40-15: si va ai vantaggi, nei quali lo spagnolo si procura la palla del break, che va a segno dopo uno scambio lunghissimo. Alcaraz, reduce da 4 game vinti di fila, consolida il break con un pizzico di fortuna su un lungolinea fuori di poco di Sinner, che si porta sul 4-2 nonostante un rovescio in rete. Lo spagnolo non sbaglia quasi più nulla, specialmente con il dritto da sinistra verso destra, e manda così l'italiano a servire per restare nel set: la replica è un 40-0 poi macchiato da un errore ma chiuso dal quinto ace. Alcaraz va a servire per il set: una palla corta lo aiuta ma sue accelerazioni arrivano altrettanti errori, così come un lob lungo che regala a Sinner la palla break che va a segno grazie a un dritto in rete di Alcaraz. L'azzurro potrebbe completare la rimonta va sotto 0-40 e concede tre set point e il primo è quello buono per far calare il sipario sul set sul 6-4 per Alcaraz dopo 51' di gioco.

Quarto set

Lo spagnolo va in battuta e manda Sinner sul fondo in una fase in cui fatica a rispondere: dopo uno scambio proprio dal fondo è Alcaraz a sbagliare prima di mettere dentro la seconda buona ai vantaggi. Sinner tiene lo spagnolo a zero prima di procurarsi una palla break nel game successivo con un gran dritto: Alcaraz la annulla con un rovescio dentro di poco, lo stesso fondamentale che invece l'italiano sbaglia prima di cedere un game forse cruciale nell'intero match. Nonostante i rimpianti, Sinner vola sul 40-0 con un grande smash prima della riscossa suonata da Alcaraz con un passante: proprio con un passante il numero 1 del ranking tiene il servizio. Lo spagnolo replica con due ace, ma anche con un doppio fallo: un'ottima prima porta il set sul 3-2. Anche Sinner apre con una prima che non dà scampo ad Alcaraz: è servizio a zero e 3-3. L'azzurro torna convincente e vola sul 40-0 grazie alla terza palla corta giocata: arrivano tre palle break nella fase più calda del set e la prima è quella buona grazie a un rovescio lungolinea fuori di Alcaraz. Quest'ultimo apre bene il game successivo ma poi va lungo: il passante di Sinner manda in rete lo spagnolo. L'azzurro vola con servizio e dritto, ed è 5-3, con Alcaraz chiamato a servire per restare nel match. Sinner continua a far male con il dritto al numero 2 del ranking, che incappa in un doppio fallo: è 40-0 per l'azzurro, che ha tre match point, tutti annullati prima del quarto ace che apre bene i vantaggi per Alcaraz, che li risolve a suo favore dopo aver tremato. Sinner serve per il match ma apre con un dritto sbagliato: uno smash da sottorete vale il pareggio, ma il dritto è ancora lungo per il numero 1 del ranking, che concede poi due palle break, con la prima che va a segno per il 5-5. Lo spagnolo vola sulle ali del ritrovato entusiasmo e tiene a zero Sinner, che va a servire per restare nel set dopo aver sfiorato la vittoria del torneo tre volte: assorbita la delusione per i tre match point sciupati, l'azzurro si porta sul 30-0 che grazie a due dritti sbagliati di Alcaraz diventa poi il risultato buono per il tie-break. Lo spagnolo manda in rete il dritto e poi va lungo: è 2-0 per Sinner prima che Alcaraz impatti e sorpassi anche grazie a due ace. Uno smash a rimbalzo su una buona prima non permette comunque all'azzurro di cancellare il break di svantaggio: Alcaraz si regala tre set point e il primo è quello che gli vale il 7(7)-6(3) dopo 1 ora e 9' di gioco.

Alzaraz solleva il trofeo del Roland Garros

Quinto set

Sinner soffre gli scambi e ad Alcaraz riesce tutto: un dritto in rete dell'azzurro conduce a due palle break per lo spagnolo, con la prima annullata, mentre la seconda va a bersaglio con una smorzata sballata. Neanche il nastro aiuta il numero 1 del ranking, che comincia a mostrare segni di stanchezza fisica e mentali, andando sotto 0-2. Nonostante il trend del momento, Sinner tiene la battuta anche grazie a un ace segnalato con fairplay da Alcaraz. Quest'ultimo apre il suo game con una smorzata: ne arriva un'altra, implacabile contro un Sinner sulle gambe. Anche Alcaraz sbaglia due palle di fila: si va ai vantaggi e per l'azzurro arriva una palla break grazie a un grande lob, annullata da una grande seconda dello spagnolo, che si salva con l'ennesima palla corta vincente. Un doppio fallo regala a Sinner un'altra palla break, ancora una volta annullata: Alcaraz piazza una gran prima e in contropiede vince il game del 3-1. Pur avendo poca efficacia nelle prime e soffrendo le smorzate, Sinner tiene il game, ma per riaprire il set serve qualcosa di più. Un doppio fallo dello spagnolo, il settimo, e un passante dell'azzurro, che però continua a sbagliare e manca il colpo del possibile break. Con la giusta prima, Sinner tiene a zero Alcaraz, che a sua volta difende il suo game in battuta nonostante una palla in rete. Il numero 1 del ranking va a servire per restare nel match: con prima e dritto Sinner si porta sul 30-0 prima di chiudere i conti grazie a un dritto sbagliato di Alcaraz, che va a servire per il torneo. Il primo dritto se ne va: un rovescio dell'azzurro frutta il 30-0 prima che l'arrivo a rete vincente frutti due palle break, il primo dei quali va a segno, riaprendo il set. Sinner apre con un ace, il settimo, ma un dritto di Alcaraz pareggia: altro ace dell'italiano, che sfrutta un dritto lungo dello spagnolo. Due errori gravi di Sinner portano ai vantaggi: vince l'azzurro, per la prima volta avanti in questo set. Alcaraz serve per portare il match al super tie-break: apre una volée da rete prima che proprio quest'ultima pareggi i conti. Si va ai vantaggi, che premiano lo spagnolo e quindi sarà super tie-break. Il primo punto va ad Alcaraz, devastante di dritto: è 3-0 ancora di dritto. Allo spagnolo riesce tutto: anche lo schiaffo da fondo campo per un parziale di 7-0 che sa di sentenza. E così è: Sinner inanella due punti ma i match point per Alcaraz sono ben 7,e il primo è quello buono per far calare il sipario sul set dopo 1 ora e 19' sul 7(10)-6(2) e sull'intera partita dopo 5 ore e 31' di gioco.