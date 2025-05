Roland Garros, quando giocano Sinner e Cobolli. Evitata la concomitanza con l’Inter: orari tv

Parigi, 30 maggio 2025 – Prosegue la marcia degli italiani al Roland Garros. Lorenzo Musetti, pur soffrendo, ha sconfitto Mariano Navone e Matteo Gigante e Jasmine Paolini stanno lottando per passare il turno, ma anche sabato 31 maggio ci sarà tanta Italia in campo nel terzo turno maschile. La fortuna per gli appassionati è che l’organizzazione ha evitato di mettere sia Jannik Sinner che Flavio Cobolli nella sessione serale, ovvero in concomitanza con al finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain. Sarà un terzo turno tutto da seguire per due partite di alto livello e contro avversari di grande rispetto.

Sinner e Cobolli contro Lehecka e Zverev

Due azzurri in campo per il terzo turno del tabellone maschile. Non giocherà sul campo centrale Philippe Chatrier Jannik Sinner, programmato come secondo match sul campo Lenglen dopo Putintseva-Andreeva. L’avversario sarà il ceco Jiri Lehecka, numero 34 delle classifiche mondiali e salito fino al terzo turno dopo i successi contro l’australiano Thompson e lo spagnolo Davidovich Fokina. Jannik Sinner, invece, ha battuto due francesi, al primo turno Rinderknech e al secondo turno Richard Gasquet, decretandone il ritiro dall’attività agonistica a 39 anni davanti al pubblico di casa. Tra Sinner e Lehecka ci sono tre precedenti. Il primo è molto lontano nel 2019 a Ostrava sulla terra con il successo di Jannik due set a zero, poi i due sul veloce nel 2024 tra Indian Wells e Pechino sempre vinti dall’azzurro. La partita si dovrebbe disputare indicativamente attorno alle 13 con diretta su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Il vincente del match affronterà il vincente di Rublev-Fils in ottavi di finale. Sarà sul campo centrale Flavio Cobolli, in una delle sfide più importanti della sua carriera. Il tennista romano, infatti, affronterà al terzo turno Alexander Zverev, testa di serie numero 3 del torneo. Cobolli, dopo la vittoria di Amburgo, si è spinto fino alla posizione numero 26 delle classifiche e ai primi due turni ha battuto Marin Cilic e l’amico Matteo Arnaldi. Zverev, che sta avendo alti e bassi, ha lasciato un set per strada contro De Jong al secondo turno e sconfitto in tre set Tien al primo. Il match sarà il secondo sul Philippe Chatrier, prima toccherà a Vondrousova-Pegula, con un orario di inizio fissato attorno alle 14. Vista la possibile contemporaneità con Sinner, e con il canale 210 occupato dal Giro d’Italia, la partita potrebbe essere trasmessa solo in streaming su Discovery Plus. Chi vince questa sfida agli ottavi di finale incrocerà il vincente tra Griekspoor e Quinn.