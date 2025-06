Roland Garros, Sinner rullo compressore: elimina Rublev in tre set e va ai quarti

Parigi, 2 giugno 2025 – Il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros proseguirà ai quarti di finale. Il tennista italiano ha sconfitto in tre set Andrey Rublev nel turno degli ottavi di finale dello Slam parigino, concluso sul punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Il numero uno nel ranking ha dapprima stordito il rivale russo con un set quasi perfetto, concluso in mezz'ora di gioco, salvo poi assistere alla crescita del rivale dall'altra parte della rete. Il tennista numero 15 al mondo ha infatti provato a reagire nel secondo set, dove ha comunque incassato due break, e ha fatto meglio nel terzo, equilibrato fino al break del decimo game. Alla fine, infatti, Sinner ha prevalso per 6-4 e si è portato a casa l'ennesimo successo sulla terra rossa francese. Nel prossimo turno l'azzurro sfiderà Alexander Bublik, sorpresa maggiore del torneo fino a questo momento.

La cronaca del match

Primo set - Sinner comincia il match al servizio. Rublev prova a partire bene, con tre dritti profondi e vincenti che gli permettono di giocarsi due palle break, cancellate dal tennista italiano. Jannik si costruisce con pazienza e talento una palla break che sfrutta: un rovescio lungolinea, un rovescio incrociato e un dritto condannano il russo ad inseguire. Da qui in avanti è un assolo del numero uno al mondo, che infila game dopo game: prima conferma il break, poi ne conquista un secondo e Rublev evita il bagel per un soffio. Sinner, dopo aver fallito il dritto che gli avrebbe regalato il 6-0, chiude comunque il set in proprio favore sul 6-1 in soli trenta minuti di gioco. Un avvio traumatico per il russo.

Secondo set - Rublev va a servire nel primo game con l'intento di ridurre i gratuiti (12) e con la speranza che Sinner abbassi la qualità del suo gioco, finora quasi perfetto. Andrey mette il muso avanti al servizio, l'italiano pareggia tenendolo a zero nel suo turno in battuta e nel terzo game si prende un break fantastico. Rublev, sopra 40-0, viene rimontato, trascinato ai vantaggi e, dopo aver salvato due chance di break, capitola. Il russo non sa più cosa fare per togliere il servizio a Sinner, che conferma il break con un altro gioco portato a casa senza concedere neppure un quindici. Ora il numero 15 del ranking si aggrappa alla prima di servizio per restare in scia e gli riesce, ma va sotto 4-2 sul gioco successivo vinto da Jannik. I due tengono il servizio, fino a quando Sinner si ingolosisce trovandosi 5-3 e conquista il secondo break di questo parziale, che gli permette di concludere sul 6-3 il set. Se Rublev abbassa la percentuale di prime in campo, l'azzurro lo azzanna e lo mette in estrema difficoltà. Terzo set - Sinner serve nel primo game e lo fa benissimo, come sempre questa sera. Rublev stavolta mantiene il primo gioco alla battuta, importantissimo per lui in questa fase della sfida. Il tennista azzurro è sempre preciso al servizio, pressa tanto dal fondo e lascia a zero il russo nel terzo game. Finalmente anche Andrey riesce a conquistare un mini parziale al servizio senza concedere neanche un quindici all'avversario dall'altra parte della rete, grazie alla prima palla corta della sua partita. La prima opprtunità di break in questo set è proprio di Rublev, che mette alle corde Sinner. L'italiano rimedia con una seconda di servizio al corpo che sorprende l'avversario e poi conclude il game. Nel sesto game del parziale, Sinner dà una mano a Rublev che si era complicato la vita andando sotto 0-30: l'azzurro sbaglia di un paio di dita due colpi importanti e non riesce nel tentativo di break. Il russo ha una buona percentuale di prime e questo contribuisce a mantenere l'equilibrio in questo set. L'equilibrio si spezza proprio nel momento decisivo, quando Rublev si ritrova a servire per allungare il set e invece subisce il break. Jannik chiude set e partita sul 6-4.

Leggi anche: Roland Garros, un super Musetti batte Rune e va ai quarti