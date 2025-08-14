Sara Errani e Jasmine Paolini avanti tutta in semifinale a Cincinnati: Stearns-Vondrousova ko 6-4, 6-3

Roma, 14 agosto 2025 – Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano l'accesso alla semifinale nel torneo di doppio al Cincinnati Open. Le azzurre hanno battuto in due set (6-4, 6-3) la coppia formata dalla statunitense Peyton Stearns e dalla ceca Marketa Vondrousova.

Jasmine Paolini e Sara Errani erano arrivate ai quarti nel tabellone del doppio del “Cincinnati Open”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di montepremi di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio, dopo aver piegato all’esordio la serba Danilovic e la russa Potapova, e negli ottavi, grazie a un forfait, la coppia Magda Linette -Clara Tauson.

Un 2025 da incorniciare per le tenniste azzurre con già tre titoli all'attivo (Doha, Roma e Roland Garros, senza contare la finale a Berlino). In totale insieme hanno vinto 8 trofei.