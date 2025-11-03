Scacco alle critiche. Troppo facile essere tifosi solo se vince

Rabotti

E adesso che cosa diranno, i moralisti a gettone, quelli che Sinner è un santo quando vince e un bersaglio gigantesco al quale mirare quando ha un passaggio a vuoto? Faranno un’altra piroetta per adularlo?

Perché il meccanismo è abbastanza chiaro, si chiama luce riflessa, nel bene e nel male. Sul carro di Jannik i gradini sono frusti, c’è gente che sale e scende in continuazione, a seconda della direzione in cui tirano il vento e le onde della popolarità.

Liberi tutti di criticarlo, per carità. E liberissimi anche di non abboccare sulla sponda opposta alla macchina del miele, quella che sui social da un po’ di tempo a questa parte sta lanciando fake news tutte pro Jannik. Fossero vere, tutte le donazioni benefiche che gli vengono attribuite (molti ci credono, che siano vere), Jannik avrebbe guarito i bambini di un paio di nazioni e risanato il debito di mezza Africa.

La verità è che al di là della grandissime qualità tennistiche, da Jannik dovremmo imparare tutti il dono dell’equilibrio. Nessuno è obbligato a farselo stare simpatico, di sicuro lui ha sempre dimostrato di non curarsene molto e di avere le idee chiare sui suoi progetti personali. Fatichiamo a vederlo come un difetto.

La sua programmazione è alla base dei risultati, il segreto è la consapevolezza di non poter giocare sempre per non rischiare di fermarsi a lungo (curioso, anche tanti suoi colleghi si rompono in continuazione, ma la cosa desta meno critiche).

E poi c’è un altro punto che forse non è stato sottolineato a dovere, fin qui. Proviamo a metterci nei panni di Jannik e a fare i conti. Diventare numero 1 al mondo: fatto. Vincere Wimbledon: Fatto. Vincere lo Us Open: Fatto. L’Australian Open: Fatto. Roland Garros? Quasi. La Coppa Davis: fatto.

Che cosa gli manca? Lo Slam francese, ma ha visto quest’anno che è molto vicino. Le Olimpiadi, ma sono tra tre anni.

Nel frattempo, perché non provare a fare il Grande Slam ed entrare definitivamente nella storia? A costo di puntare tutto su questo obiettivo, accettando le critiche di chi lo sente italiano solo quando fa comodo.

Poi magari ci sbagliamo noi, eh.