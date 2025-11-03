Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Tennis
  3. Scacco alle critiche. Troppo facile essere tifosi solo se vince

Scacco alle critiche. Troppo facile essere tifosi solo se vince

Rabotti E adesso che cosa diranno, i moralisti a gettone, quelli che Sinner è un santo quando vince e un bersaglio...

di DORIANO
3 novembre 2025
Lo sport del tennis - foto di archivio

Lo sport del tennis - foto di archivio

XWhatsAppPrint

Rabotti

E adesso che cosa diranno, i moralisti a gettone, quelli che Sinner è un santo quando vince e un bersaglio gigantesco al quale mirare quando ha un passaggio a vuoto? Faranno un’altra piroetta per adularlo?

Perché il meccanismo è abbastanza chiaro, si chiama luce riflessa, nel bene e nel male. Sul carro di Jannik i gradini sono frusti, c’è gente che sale e scende in continuazione, a seconda della direzione in cui tirano il vento e le onde della popolarità.

Liberi tutti di criticarlo, per carità. E liberissimi anche di non abboccare sulla sponda opposta alla macchina del miele, quella che sui social da un po’ di tempo a questa parte sta lanciando fake news tutte pro Jannik. Fossero vere, tutte le donazioni benefiche che gli vengono attribuite (molti ci credono, che siano vere), Jannik avrebbe guarito i bambini di un paio di nazioni e risanato il debito di mezza Africa.

La verità è che al di là della grandissime qualità tennistiche, da Jannik dovremmo imparare tutti il dono dell’equilibrio. Nessuno è obbligato a farselo stare simpatico, di sicuro lui ha sempre dimostrato di non curarsene molto e di avere le idee chiare sui suoi progetti personali. Fatichiamo a vederlo come un difetto.

La sua programmazione è alla base dei risultati, il segreto è la consapevolezza di non poter giocare sempre per non rischiare di fermarsi a lungo (curioso, anche tanti suoi colleghi si rompono in continuazione, ma la cosa desta meno critiche).

E poi c’è un altro punto che forse non è stato sottolineato a dovere, fin qui. Proviamo a metterci nei panni di Jannik e a fare i conti. Diventare numero 1 al mondo: fatto. Vincere Wimbledon: Fatto. Vincere lo Us Open: Fatto. L’Australian Open: Fatto. Roland Garros? Quasi. La Coppa Davis: fatto.

Che cosa gli manca? Lo Slam francese, ma ha visto quest’anno che è molto vicino. Le Olimpiadi, ma sono tra tre anni.

Nel frattempo, perché non provare a fare il Grande Slam ed entrare definitivamente nella storia? A costo di puntare tutto su questo obiettivo, accettando le critiche di chi lo sente italiano solo quando fa comodo.

Poi magari ci sbagliamo noi, eh.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Jannik Sinner

Continua a leggere tutte le notizie di sport su