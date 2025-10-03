Serie A1 e A2 al via domenica. Tennis Club Crema per bissare lo scudetto: "Sarà un girone tosto»

A dieci mesi dal quarto scudetto della storia conquistato a Torino, il Tennis Club Crema ricomincia dal campo amico di via del Fante la difesa del titolo a squadre maschile. La società capitanata da Armando Zanotti inizia domenica l’avventura nel girone 1 contro il CT Palermo, prima di incontrare Park Tennis Club Genova e Match Ball Firenze Country Club. In questa occasione mancheranno gli uomini di punta: l’argentino Andrea Collarini, il tedesco Henri Squire e il croato Mili Poljicak. Fiducia alla “vecchia guardia“: Samuel Vincent Ruggeri, Riccardo Bonadio, Andrea Arnaboldi, a cui si aggiungono i giovani Leonardo Cattaneo, Lorenzo Bresciani, Giacomo Nava e Francesco Longhino. "Ci aspetta un girone tosto – spiega il presidente Stefano Agostino –, con avversarie di livello, ci attende un’altra bella esperienza". Nel girone 4 è presente invece il Selva Alta Vigevano: i lomellini vinsero il titolo nel 2019 ed esordiranno in casa contro i toscani del TC Italia, per affrontare poi i veneti del TC Vicenza e i romagnoli del CT Zavaglia. La vincitrice di ogni gruppo andrà alle semifinali playoff, la seconda rimarrà nella serie, terza e quarta giocheranno lo spareggio per non retrocedere. Domenica parte anche la serie A2 con TC Bonacossa, TC Lecco, AMP Pavia e TC Villasanta nel maschile, CT Ceriano nel femminile. Silvio De Sanctis