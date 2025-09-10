Serie A1, i detentori del titolo ci riprovano. Il Tennis Crema in cerca del bis. Esordio il 5 ottobre contro Palermo

Ripartirà dal terreno amico di via del Fante la difesa dello scudetto a squadre maschile da parte del Tennis Club Crema. La società presieduta da Stefano Agostino, laureatasi campionessa d’Italia lo scorso dicembre a Torino contro il TC Rungg Sudtirol, è stata inserita nel girone 1 insieme a Park Tennis Club Genova, CT Palermo e Match Ball Firenze Country Club, ed esordirà contro i siciliani domenica 5 ottobre. L’obiettivo è quello di andare a caccia del bis, tanto da rinforzarsi con l’argentino Collarini (n°245 Atp), il tedesco Squire (n°355) e il croato Poljicak (n°406), da aggiungersi al romeno Ionel, al croato Mikrut e alla colonia italiana composta da Ruggeri, Bonadio, Arnaboldi.

Nel girone 4 è presente invece il Selva Alta Vigevano: i lomellini il titolo lo vinsero nel 2019 ed esordiranno in casa contro i toscani del TC Italia, per affrontare successivamente i veneti del TC Vicenza e i romagnoli del CT Zavaglia. La vincitrice di ogni gruppo va alle semifinali playoff, la seconda rimane nella serie, terza e quarta giocano lo spareggio per non retrocedere.

In serie A2 (al via sempre il 5 ottobre, ultima giornata domenica 9 novembre) sono cinque le formazioni lombarde: in campo maschile TC Bonacossa (girone 2), TC Lecco (girone 4), AMP Pavia (girone 5) e TC Villasanta (girone 8) fra i maschi e CT Ceriano (girone 4) in campo femminile.

Silvio De Sanctis