Serie A1. Vigevano piega Forte. Crema bloccata sul pari da Palermo

di ANDREA FACCHINETTI
7 ottobre 2025
Una vittoria e un pareggio per le formazioni lombarde impegnate nella prima giornata del campionato maschile di serie A1 a squadre. Agli onori della cronaca è salito il Selva Alta Vigevano, impegnato nel girone 4 contro il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, piegato con il punteggio di 4-2. Protagonisti di giornata sono stati gli ultimi arrivati Marco Trungelliti, argentino di origine italiana, e Julian Ocleppo, i quali hanno conquistato il rispettivo punto in singolare (contro Marco Furlanetto e Daniele Rapagnetta) e quello decisivo del doppio al cospetto di Lukas Rosol e Rapagnetta per 6-3, 6-4. Il tutto senza dimenticare il prezioso successo del giovane Lorenzo Beraldo su Giulio Perego per 6-4, 3-6, 6-3. Tre a tre casalingo, invece, per i campioni d’Italia del Tennis Club Crema, bloccati sul terreno amico di via del Fante dall’ostico Circolo Tennis Palermo. I punti per la squadra capitanata da Armando Zanotti sono arrivati per merito di Lorenzo Bresciani (nella foto, 6-4, 6-1 su Francesco Mineo), Samuel Vincent Ruggeri (6-2, 6-0 su Patrick Zahraj) e dal doppio Bresciani/Bonadio (7-6, 6-2 su Surano/Zahraj), che hanno annullato le sconfitte di Riccardo Bonadio e Leonardo Cattaneo in singolare e di Ruggeri/Arnaboldi nel doppio.

