Serie B1. Quanta e Pavia puntano a centrare la finale

Entra nel vivo della stagione il campionato di serie B1 a squadre, nel quale oggi verranno decretate le sei finaliste che si giocheranno la promozione nelle prossime due settimane insieme a TC Ancona, TC Cagliari, CT Barletta, CT Bologna, TC Padova e TC Treviglio, in prima fila dopo essersi aggiudicati i rispettivi gironi relativi alla stagione regolare.

Il Quanta Club Milano affronta sui campi amici di via Assietta il Circolo Tennis Stasi Galatina, e si affida all’esperto 32enne tunisino Moez Echargui, che vanta una discreta carriera internazionale, ben spalleggiato nel corso della stagione da Marco Berti, Francesco Gatti, Marco Franzini e Edoardo Formenti. Parte con i favori del pronostico anche il Tennis Club Pavia, impegnato in via Beccari contro il Play Pisana, con Leonardo Margaroli a tirare le fila, spalleggiato da Lucio Carnevale, Simone Cavalleri e Fernando Cavalleri.

Contemporaneamente si giocano i playout per la permanenza nel campionato di serie B1, che invece sono previsti con la doppia formula di andata e ritorno. Il Circolo Tennis Parabiago è atteso dall’Associazione Tennis Verona, il match d’apertura si disputerà in Veneto. Stesso discorso in campo femminile per il Tennis Club Lumezzane che affronta il Tennis Club Baratoff Pesaro.

S.D.S.