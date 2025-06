Settimana intensa per il tennis lombardo: ASPRIA Cup a Milano e ITF a Bergamo

La prossima sarà una settimana bollente (e non solo meteorologicamente) per il tennis lombardo, impegnato su due fronti internazionali. Mentre Milano organizzerà l’ASPRIA Tennis Cup-Trofeo BCS, inserito nel calendario challenger (oggi è prevista la presentazione nella sede dell’Harbour Club di via Cascina Bellaria), contemporaneamente si svolgerà la nona edizione dell’ITF maschile di Bergamo, “Trofeo TNB Azimut Investimenti“, organizzato dal Tennis Club Città dei Mille, che mette in palio quindicimila euro di montepremi.

Lo storico circolo orobico è pronto a lanciare un nome nuovo e punta gli occhi sull’olandese Mees Rottgering, che ha chiuso il 2024 da numero 1 del mondo junior grazie alla finale a Wimbledon e alla vittoria al Masters di Chengdu. Il ragazzo si allena presso il Joris College di Eindhoven e attualmente è numero 711 ATP. A guidare la lista dei partecipanti sarà l’australiano Matthew Dellavedova (n°396 del mondo) davanti al bulgaro Pyotr Nesterov. La pattuglia azzurra si affida soprattutto ad Andrea Pacchione, Gabriele Piraino, Tommaso Compagnucci, Federico Bondioli e all’idolo di casa Samuel Vincent Ruggeri, che attraversa però un periodo difficile ed è sceso parecchio nella graduatoria mondiale.

Nel fine settimana prendono invece il via i playoff e playout della serie B a squadre. In campo maschile il Quanta Club Milano affronta in casa Galatina nella semifinale per la promozione in serie A2, così come il Tennis Club Pavia attende il Play Pisana. In cerca di salvezza vanno invece il Tennis Club Parabiago sul campo amico contro l’Associazione Tennis fra gli uomini e il Tennis Club Lumezzane nella difficile trasferta di Pesaro contro il Tennis Club Baratoff fra le donne.Silvio De Sanctis