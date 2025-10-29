La sfida fra cugini, atto secondo. Vacherot batte ancora Rinderknech in una partita all’ultimo respiro

Roma, 29 ottobre 2025 – Si è appena concluso il secondo atto della sfida in famiglia tra il ventisettenne monegasco Valentin Vacherot e il trentenne francese Arthur Rinderknech, cugini di primo grado. E come due settimane fa a Shanghai è il primo ad uscirne vincitore, per altro con la stessa modalità. A Rinderknech è andato un combattutissimo primo set, concluso al tie-break (11-9), poi c'è stata la reazione di Vacherot che, sia nel secondo (6-3) che nel terzo set (6-4), ha subito effettuato i break decisivi per permettergli di passare agli ottavi di finale del Masters di Parigi-Bercy.

Il tennis: una questione di famiglia

La famiglia (allargata) di Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech sembra avere il tennis nel sangue. Il monegasco ha raccontato che la sua più grande ispirazione è il fratellastro Benjamin Balleret — figlio dell’ex tennista Bernard Balleret — oggi anche suo allenatore. Il francese, invece, è figlio dell’ex tennista Virginie Paquet, zia di Valentin e Benjamin — il che fa di loro cugini di primo grado. E non è finita qui: nella stessa dinastia tennistica figura anche una terza cugina, Chloé Paquet, naturalmente anche lei tennista. Prima di approdare nel circuito professionistico, Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech hanno condiviso un importante capitolo formativo alla Texas A&M University, dove grazie a una borsa di studio hanno potuto competere a livello collegiale. Rinderknech, che ha frequentato il college texano dal 2015 al 2018, è stato nominato per ben cinque volte All-American. In quegli anni ha trovato anche l’amore: ha conosciuto la sua compagna di corso Hortense, che in seguito è diventata sua moglie. Vacherot ha chiuso il suo percorso collegiale nel 2020 ed è diventato professionista, entrando nel circuito maggiore.

Rinderknech e Vacherot, i cugini del tennis alla premiazione al Masters 100 di Shanghai

La leggendaria sfida a Shanghai

I due cugini si sono fatti conoscere al grande pubblico internazionale grazie alle loro prestazioni al Masters 1000 di Shanghai, disputato a inizio ottobre. Vacherot, che all’inizio del torneo occupava la 204ª posizione del ranking mondiale, è stato ripescato nelle qualificazioni a seguito del forfait del brasiliano João Fonseca. Il monegasco ha poi compiuto un percorso straordinario, superando Alexander Bublik, Tomás Machac, Tallon Griekspoor e, ai quarti di finale, Holger Rune, fino ad arrivare alla semifinale contro Novak Djokovic, numero 3 del mondo. In quella sfida, Vacherot ha scritto la storia: ha battuto il campione serbo in due set e ha raggiunto la finale, diventando il giocatore con il ranking più basso di sempre a qualificarsi per una finale Masters 1000. Rinderknech, che prima del torneo occupava la 58ª posizione mondiale, ha vissuto un percorso altrettanto sorprendente. Ha superato Jiri Lehecka e Felix Auger-Aliassime, spingendosi fino alla semifinale contro Daniil Medvedev, durata quasi tre ore e chiusa al terzo set, dopo aver perso il primo.

Il ‘ritorno’ a Parigi

La finale, dunque, ha avuto un sapore speciale: Vacherot contro Rinderknech, due cugini faccia a faccia nella — forse — più inaspettata finale della storia del tennis, almeno a questo livello. Due ore e un quarto di festa per la grande famiglia allargata del tennis: alla fine a trionfare è Valentin Vacherot, numero 204 del mondo, che conquista il titolo al terzo set, dopo aver perso il primo — come già accaduto altre tre volte nel corso del torneo. L’abbraccio finale tra i due cugini è rimasto l’immagine simbolo della serata cinese, più forte di qualsiasi trofeo. Pochi giorni dopo, i due si sono ritrovati di nuovo uno di fronte all’altro nel Masters 1000 casalingo, ai sedicesimi di finale: la sostanza non è cambiata. Vacherot, ora numero 39 del mondo, ha battuto per la seconda volta il cugino Rinderknech, questa volta davanti al suo pubblico. Agli ottavi di finale affronterà il britannico Cameron Norrie, protagonista ieri di un sorprendente upset ai danni del numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz.