Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in doppio il torneo Atp di Rotterdam

Roma, 9 febbraio 2025 - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto in doppio a Rotterdam l'Abn Amro Open, torneo Atp 500 con 2.563.150 euro di montepremi sul veloce indoor della "Rotterdam Ahoy".

Una conferma per il duo azzurro, tredicesima vittoria su 14 partite disputate da inizio stagione, dopo il titolo ad Adelaide e la finale agli Australian Open. A Rotterdam Bolelli-Vavassori hanno battuto in finale la coppia formata dal belga Sander Gille e il polacco Jan Zielinski con il punteggio di 2-6, 6-4, 10-6 in un'ora e 24 minuti di gioco.