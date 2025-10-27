Sinfonia Sinner, Vienna lancia la super volata

Ha incassato con la vittoria di Vienna meno di un decimo di quanto guadagnato una settimana prima a Riad trionfando nel Six Kings Slam, ma Jannik Sinner è più che felice, con il 22esimo titolo Atp della carriera, il quarto dell’anno e il premio di oltre mezzo milione arrivato in Austria. Per nulla semplice, la finale in cui ieri l’altoatesino ha prevalso su Sascha Zverev: 3-6 6-3 7-5 il punteggio a favore del numero due del mondo, visibilmente dolorante col passare dei game alla gamba sinistra, ma abile per portare il match dalla propria parte soprattutto con il servizio. Chissà, se le polemiche per la rinuncia alla Davis hanno avuto un peso. Di certo, prosegue nel migliore dei modi l’avvicinamento agli altri grandi appuntamenti di fine anno: Parigi-Bercy, l’ultimo Masters 1000 al via oggi alla Defense, poi le Atp Finals di Torino. Nella capitale francese si sta allenando Alcaraz, e non è da aruspici prevedere un’ulteriore sfida tra i due fuoriclasse, nell’ultimo atto del torneo.

"Questa vittoria mi fa sentire benissimo – ha detto Jannik dopo la partita, giocata sotto gli occhi di papà Hanspeter, della madre Siglinde e della fidanzata Laila presentata ‘ufficialmente’ –. Sono partito molto male, ma ho provato a restare incollato a Zverev e a giocare al meglio nei momenti importanti. Sono molto felice di aver vinto un altro torneo. Qui ci sono la mia famiglia e la mia fidanzata. La partita è stata molto dura: la chiave è stata servire bene e giocare al meglio i punti decisivi. Sono sempre rimasto lucido e ho gestito bene le energie fisiche e mentali". Dopo aver subito un break all’inizio del primo set, portato poi in porto con autorità da Zvrev, nella seconda partita Sinner ha ridotto il numero di errori, soprattutto al servizio (82% di prime), volando subito sul 3-0, per poi chiudere sul 6-3 proprio grazie a un ace. Il terzo set è un crescendo di tecnica, intensità e scambi complessi da parte di entrambi. Negli ultimi game del match l’altoatesino inizia a toccarsi la coscia sinistra. Ricorre allo stretching in campo ma riesce a mantenere la concentrazione puntando sul servizio, che si rivela poi la scelta vincente per il 7-5 finale e il titolo. Il bilancio contro Zverev va così sul 4-4, ma gli ultimi tre confronti sono stati tutti a favore del nostro, compresa l’ultima finale degli Australian Open.

"Ma sì, forza Sinner! Soltanto che dovrebbe giocare la Coppa Davis! Forza Sinner, per carità. Loro fanno tutti i tornei, fanno benissimo, guadagnano quello che vogliono, ma uno che non fa la Coppa Davis per prendersi una settimana in più di vacanza non lo perdonerò mai", ha detto Bruno Vespa intercettato dalle Iene dopo il suo post sul campione. Jannik, incontrato a sua volta a Vienna dall’inviato Stefano Corti, ha firmato la bandiera italiana scrivendo: "A Bruno, con affetto!".