Sinner 2.0, Atmane l’esame della rivoluzione

Sorge l’alba di un nuovo Sinner. A Pechino si è visto il contraccolpo Slam di chi sa tirare fuori il meglio da una delusione di New York, sfiorando nel match d’esordio l’80 per cento delle prime di servizio. E oggi deve dar seguito al lavoro fatto contro Atmane. Sulle gambe di Alcaraz tornato numero 1 si è vista invece la stanchezza, condensata in quel piede messo in fallo che ieri non gli ha permesso di allenarsi. La bussola di Jannik anche dalla Cina punta il ritorno sul trono del tennis, quanto prima, un cammino iniziato in Oriente con la voglia di rendere il suo gioco ancora più perfetto.

Dopo Cilic oggi (non prima delle 9, diretta su Sky), ecco il test con il transalpino amante dei Pokémon per un posto ai quarti di finale dell’Atp 500 cinese. Zero ritmo e un servizio difficile da intercettare quello di Atmane: lancio basso e tanta potenza. Al punto che il primo set dell’unico precedente fra i due si era trascinato fino al tie-break. Ma il ’nuovo’ Sinner visto contro il gigante croato può rivelarsi una macchina da punti. Praticamente raddoppiate nel match d’esordio le percentuali sulla prima di servizio (rispetto alla finale degli Us Open), aggiunte variazioni con lo slice di rovescio e proiezioni in avanti ecco che il rosso di Sesto Pusteria dovrebbe affrontare un altro match sul velluto contro l’eclettico francese.

Ne frattempo, mettono nel mirino i quarti di finale (oltre un ipotetico derby azzurro) anche Cobolli e Musetti: Flavio ha dominato 7-6, 6-3 Rublev, mentre Lorenzo è uscito vittorioso da un match maratona contro Mpetshi-Perricard (7-6, 6-7, 6-4). Ora affrontano rispettivamente Tien e Mannarino. Sconfitto invece da Zverev, Lorenzo Sonego (6-4, 6-3). Nel tabellone femminile si fa largo Jasmine Paolini: 6-1, 6-3 a Sevastova (ai sedicesimi c’è Kenin). A Tokyo Berrettini resiste solo un set contro Ruud, e capitola 7-6-6-3.

Intanto, i top player chiedono una nuova svolta al mondo degli Slam. E’ stata resa nota ieri una lettera inviata in data 30 luglio ma di cui si è venuti a conoscenza solo in tempi recenti, per dare più peso ai giocatori all’interno dei Major: tra le richieste l’aumento prize money, maggiore consultazione dei giocatori, ma anche contribuire al welfare dei tennisti da fare entro il 2030. Tra i firmatari quasi tutti i migliori del mondo, compresi Alcaraz, Sinner e Musetti. Assente, invece, Novak Djokovic, che però, tramite la sua Ptpa Pro Tennis Players Association si era già fatto portavoce di un’stanza simile in primavera.