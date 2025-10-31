Sinner, 50 sfumature di vittoria. I primi quarti a Parigi non si scordano

Tutta l’umanità di un alieno sceso in terra. Si è vista ieri, in campo con Cerundolo in un match a due facce: iniziato a fatica con un lento 7-5 e a seguire chiuso in un lampo 6-1. Non è certo un Sinner carico di fiducia quello che gioca in questi giorni al master 1000 di Parigi ("qui non sono mai andato molto avanti"). Ma sui campi della Defense Arena, anche in un secondo incontro iniziato sottotono, lotta punto su punto e poi tira fuori il vero Jannik, in un finale da velocista che vale la cinquantesima vittoria stagionale. Lontani, anzi lontanissimi i 73 successi totali dello scorso anno. Ma in terra francese lentamente sta cambiando aria: i quarti di oggi (contro Ben Shelton i 18esimi in carriera) sono i primi raggiunti da Sinner al masters che chiude la stagione. Non solo: l’altoatesino diventa il primo italiano con almeno un quarto di finale in tutti e 9 i 1000 (dal 1990).

Si tornano a infrangere record nel torneo che Sinner molto probabilmente sta usando come riscaldamento in vista delle Atp Finals. La fiducia cresce: "Sono contento di come ho gestito la partita oggi (ieri, ndr)". Perché c’è da dire che con l’argentino tenacia e grinta battono i geni buoni di Cerundolo. Papà ex tennista il fratello Juan Manuel numero 88 Atp, la sorella oro olimpico giovanile nell’Hockey su prato dicono anche che Francisco e lo sport sono sicuramente cosa sola.

E il campo particolarmente lento di Parigi un po’ lo aiutano, disinnescando le bordate dell’azzurro. Sinner pare affaticato, quasi infastidito dagli scambi che si allungano e gli errori si moltiplicano. "Nel primo set sono andato avanti due break e non sono riuscito a consolidarli – ricostruisce Jannik –, mi sono messo in una situazione non facile. Nel secondo set, poi, le cose sono andato molto meglio e questo è un segno molto positivo, ora spero di recuperare fisicamente per domani (oggi, ndr)". L’azzurro non dice di essere stanco, ma piuttosto non particolarmente "fresco – prosegue –, siamo cercando (con il team, ndr) di gestire la situazione". Il campo racconta comunque di un’ottima prestazione in risposta, perché su 9 turni riesce a strappare la battuta cinque volte all’avversario.

Da fronteggiare oggi (partita non prima delle 19 in diretta Sky) c’è l’irruenza di Ben Shelton. L’americano si è liberato di un rabbioso Rublev e sarà galvanizzato dalla qualificazione alle Atp Finals appena centrate. Quest’anno i due si sono già affrontati due volte, sempre a livello Slam, ma nemmeno l’erba di Wimbledon è riuscita ad aiutare il gioco potente di Shelton. Serverà "essere al cento per cento – aggiunge l’altoatesino –, ma sono sicuro che riuscirò a dormire bene e a riposarmi". Si resta in corsa quindi per quel sogno da numero 1 che lo aspetta dentro la coppa di Parigi. L’azzurro ha però detto più volte di pensare al grande obiettivo di Torino, ma almeno con Cerundolo si è vista tutta la volontà di restare in gara, anche quando il ritmo del campione non batteva perfettamente a tempo.

Nel frattempo ieri Sonego ha mancato di poco l’impresa contro Medvedev. Dopo aver vinto il derby con Lorenzo Musetti, il piemontese, numero 45 del ranking internazionale, si è arreso al russo numero 13 del mondo e undicesima testa di serie (3-6, 7-6 (5), 6-4).