Sinner a corrente alternata evita la trappola Atmane: quarti a Pechino

Pechino (Cina), 27 settembre 2025 – L’era di un Sinner 2.0 forse deve ancora un po’ attendere. L’azzurro evita i tranelli del francese Atmane (6-4, 5-7, 6-0) avventurandosi fuori dai suoi schemi. Variazioni, discese a rete e colpi in slice: scelte rischiose e non sempre vincenti al 100 per cento. Vola nel primo parziale, finisce sotto nel secondo, con alti e bassi davvero insoliti per Jannik e nel terzo riprende in mano il suo vecchio gioco per chiudere i conti: quasi tre ore sull’ottovolante portano ai quarti dell’Atp500 contro Marozsan.

Di esame si era parlato ed esame è stato. Non semplice contro un avversario ostico come Terence: zero ritmo, scintille di talento e un servizio imprendibile che ha reso la vita difficile a Jannik già a Cincinnati nel primo set (l’azzurro poi vinse 7-6, 6-2). Battuta che salva Terence dal primo game prolungato ai vantaggi da Sinner, ma non può nulla al giro di campo, perché l’altoatesino si gioca la carta delle variazioni. Un paio di palle corte mettono alle corde Atmane, che prima cade nell’errore da fondo e poi è preda di un attacco in controtempo e di una voleè di rovescio azzurra: è break.

Ma il francese non è certo il tipo che si fa intimidire. Anche perché ha detto più volte di non voler lasciare l’iniziativa al numero 2 al mondo. Jannik è costretto ad annullare due palle break sul proprio turno di servizio e sale 3-1. Poi imposta il pilota automatico e con una percentuale di prime in impennata (oltre il 70 per cento a fine parziale) esce dal suo terreno di caccia e va a segno con due serve & volley. Novità nel gioco che a volte pagano e altre no, ma è stato lo stesso Jannik – in conferenza stampa -, a dire: “Non mi vedrete cambiare nel giro di un torneo, è un processo lungo”. Ma è già ben visibile lo sforzo di evolvere il gioco da parte dell’altoatesino.

Ma la sfida con Atmane è costellata di trappole. Perché se il francese è costretto ad annullare set point nel proprio turno di servizio, subito dopo mette alle corde Jannik con tre palle break e strappa all’azzurro un altra possibilità di chiudere. Finale di primo parziale solo rimandato, perché grazie a un ace Sinner si aggiudica il set 6-4 dopo un’ora di gioco.

Il servizio detta legge anche in avvio del secondo parziale. Poi segue un vero e proprio scambio di ‘cortesie’. Già sull’1-1 Jannik si fa più aggressivo: s’incolla alla battuta dell'avversario, gioca a tutto campo e trova subito il break dominando prima da fondo, nel suo terreno di caccia, e incorniciando infine tutto con una voleè di rovescio. Dopo il picco arriva subito il passaggio a vuoto, perché l’azzurro perde il servizio a zero e il match torna in parità. Non è finita: il 24enne di Sesto Pusteria infierisce da fondo sul numero 68 al mondo e si riprende il maltolto. Altro giro e altro passaggio a vuoto, con Jannik che perde il servizio per la seconda volta a zero, mentre Atmane infila una serie di 8 punti consecutivi e mette la testa avanti sul 4-3. E tiene premuto il piede sull’acceleratore, riuscendo pure a piazzare il break decisivo grazie a due errori di Sinner. Restano alte le percentuali al servizio dell’azzurro (71% di prime), ma zero ace contro i 6 di Atmane, che è riuscito a moltiplicare il numero di vincenti rispetto al primo set, e una resa in termini di punti del 55%.

Così Sinner si aggrappa alla solidità. In trincea da fondo incamera tra game sprint e due break. Il tempo dei test sembra finito mentre un brivido attraversa lo stadio dopo che l’azzurro si tocca la caviglia in seguito a una caduta, che pare innocua. Jannik in un attimo è 4-0, curioso il dato sulla percentuale di prime palle, che in questo caso supera a fatica il 40%. E mentre il francese urla per i crampi alla coscia Sinner chiude i conti 6-0.