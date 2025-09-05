Sinner, agli Us Open via i tabù del passato: chance per pareggiare i conti con Aliassime

New York, 5 settembre 2025 – Si consuma freddo il piatto della vendetta nel tempio del tennis d’America. Us Open quest’anno per Jannik Sinner fa rima con il torneo della serenità, un po’ perché – rispetto al 2024 – può giocare senza la spada di Damocle del caso Clostebol, un po’ perché nella Grande mela si è tolto lo sfizio di sconfiggere più di un giocatore da cui aveva perso in passato. E stasera l’ennesima chance contro Felix Auger-Aliassime, avanti 2-1 nei precedenti in un match che vale la finale Slam.

Ricordi di una carriera agli albori, ma pure di appena un paio di giri di calendario fa, quando l’altoatesino non aveva ancora messo in piedi il giocatore che è oggi, praticamente senza punti deboli. Gli Us Open 2025 hanno messo subito davanti al numero 1, Alexei Popyrin, australiano. Jannik prima dell’altro giorno lo aveva incontrato solo una volta, sulla terra, a Madrid. L’altura non aiutò però i colpi potenti dell’azzurro che, complice un calo al servizio ne uscì sconfitto 7-6, 6-2. Tutta un’altra musica quest’anno al secondo turno di Flushing Meadows: Sinner s’impone 6-3, 6-2, 6-2 pareggiando i conti con lo scomodo precedente.

Altro turno e altro deja-vù. C’è Denis Shapovalov, il talento canadese, un predestinato che fino a qualche anno fa tutti avrebbero scommesso sarebbe stato in cima alle classifiche mondiali. L’altoatesino ci aveva già perso, nel 2021 in Australia, pare un vita fa, ma la sconfitta arrivò per 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4, una maratona in cinque set, ancora oggi fra i talloni d’Achille di Jannik. Quattro anni dopo, in America, Denis resta un avversario ostico, gioca un partitone, strappa un set e rischia di fare il bis contro il numero 1 del mondo, che però stavolta sconfigge i suoi fantasmi (e il servizio devastante del canadese), trionfando 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Una rivincita (anche se i precedenti oggi stanno 5-2 per Jannik) anche quella giocata agli ottavi contro Alexander Bublik. Sinner aveva da riscattare la partita persa ai sedicesimi di Halle, in una sorta di blackout sull’erba. Sì, niente più di un passo falso, perché agli Us Open si sono ristabilite le gerarchie con un triplo 6-1 impartito al kazako.

Stasera, anzi stanotte (non prima dell’1 italiana, con dirette su Supertennis e Sky) ecco la chance per togliersi un altro sassolino dalla scarpa. Auger Aliassime, due metri di potenza e servizio spezza ritmo. Sinner lo ha disinnescato poche settimane fa a Cincinnati con un 6-0, 6-2, ci riproverà stasera. Ed è pure l’occasione per pareggiare i conti con il canadese avanti 2-1 nei precedenti (due vittorie per Felix a Madrid fra 2022 e 2024).