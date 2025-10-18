Sinner-Alcaraz: la finale del Six Kings Slam 2025 in diretta

Riad, 18 ottobre 2025 – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo per l’ennesimo remake della stagione, che non vale punti Atp ma un bottino di milioni di dollari. Nella finale del Six Kings Slam 2025 a Riad (oggi non prima delle 20), si sfidano il numero 2 e il numero 1 del mondo: un dejà vu del tennis mondiale, ormai ingessato al vertice. Sinner ha vinto il torneo-esibizione saudita nel 2024, ma se parliamo di precedenti, quest’anno lo spagnolo parte da favorito. Nel computo degli scontri del 2025, Alcaraz conduce per 4-1, con l’ultima vittoria sul cemento degli Us Open che ha consentito al murciano il sorpasso in testa al ranking. Alla vigilia gli scommettitori puntavano invece sull’altoatesino, che ha impressionato nel suo percorso fino alla finale: liquidati in due set tanto Tsitsipas che Djokovic. Per Alcaraz, che ha usufruito del ‘bye’ partendo direttamente dalla semifinale, solo l’ostacolo Fritz, battuto agilmente. Per entrambi i campioni il vero obiettivo di fine stagione sono le Atp Finals di Torino. Intanto si gioca per l’orgoglio (e per il montepremi).

