Sinner-Alcaraz, l’orario della finale di Roma e dove vederla in tv

Roma, 17 maggio 2025 - Era la finale che tutti gli appassionati si aspettavano di vedere agli Internazionali d'Italia e Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non hanno deluso le aspettative della vigilia: saranno loro a contendersi la corona di re di Roma nell'atto conclusivo del torneo. Atto conclusivo al quale l'azzurro arriva dopo la vittoria in rimonta ai danni dell'americano Tommy Paul (1-6, 6-0, 6-3), mentre lo spagnolo è reduce dall'affermazione contro Lorenzo Musetti (6-3, 7-6). Per entrambi i contendenti si tratta della prima volta in finale sulla terra rossa del Foro Italico. In caso di successo, Sinner diventerebbe il primo italiano da laurearsi campione nella Capitale dal 1976, anno in cui trionfò Adriano Panatta.

I due giovani rivali si sono affrontati già varie volte. Per la precisione sono 11 i precedenti, con il bilancio che sorride all'iberico, vittorioso in sei occasioni, di cui l'ultima il 2 ottobre scorso nella finale dell'Atp 500 di Pechino (6-7, 6-4, 7-6), che ha fatto seguito al duello nella semifinale del Roland Garros, anch'esso andato ad Alcaraz (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3). Il nostro portacolori a marzo 2024 aveva dovuto cedere il passo all'avversario in occasione di un'altra semifinale, quella di Indian Wells (1-6, 6-3, 6-2). Prima di questa partita, Sinner veniva da due affermazioni consecutive negli scontri diretti, raccolte nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino (7-6, 6-1) e del Masters 1000 di Miami (6-7, 6-4, 6-2), mentre Alcaraz aveva avuto la meglio nella semifinale di Indian Wells del 2023 (7-6, 6-3). Il primo match fra l'italiano e lo spagnolo risale ai Challenger: ad Alicante, nel 2019, il padrone di casa ha festeggiato per 6-2 3-6 6-3. L'azzurro e l'iberico si sono scontrati anche nel 2021 a Parigi-Bercy, dove nel secondo turno è stato l'iberico a trionfare per 7-6, 7-5. La prima vittoria di Sinner è arrivata nel 2022, sul campo centrale di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha dominato la sfida per lunghi tratti, costringendo Alcaraz ad alzare bandiera bianca per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 e conquistando così il pass per i quarti di finale. Sempre due anni fa, il nativo di San Candido ha mandato al tappeto l'avversario anche in occasione della finale dell'Atp 250 di Umago, sconfiggendolo per 6-7, 6-1, 6-1. Infine, ecco il precedente nei quarti dello Us Open 2022, con Alcaraz che ha centrato la vittoria per 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3.

Il match fra Sinner e Alcaraz si disputa domenica 18 maggio: l'inizio è fissato alle 17. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno e in chiaro dalla Rai su Rai Uno. La partita sarà disponibile anche in live streaming su Now e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, e su Rai Play.

