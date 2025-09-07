Diretta Sinner-Alcaraz: la finale degli Us Open 2025 minuto per minuto
In palio a Flushing Meadows il titolo dell’ultimo Slam, il numero uno del ranking Atp e un montepremi da record. In tribuna il presidente americano Donald Trump
New York, 7 settembre 2025 – Tutto in una notte (italiana). La finale degli Us Open 2025, il primo posto nel ranking Atp e il montepremi record da 5 milioni di dollari. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocano oggi dalle 20 (L’ingresso in campo slitta alle 20.30 per motivi di sicurezza) il titolo dell’ultimo slam stagionale. Due ne ha messi in bacheca Jannik (Australian Open e Wimbledon), uno Carlos (Roland Garros, dopo una finale da tregenda con l’altoatesino). Chi vince, domani si sveglia numero uno del mondo. La classifica non mente. Il bilancio dei precedenti è di 9-5 in favore del murciano (6-2 sul cemento). Quest’anno Jannik ha battuto lo spagnolo solo una volta, a Wimbledon, mentre è uscito sconfitto a Roma, Parigi e a Cincinnati, fermato dal malessere che l’ha costretto al ritiro. In tribuna all’Arthur Ashe Stadium ci sarà Donald Trump che torna a Flushing Meadows dopo l’ultima apparizione nel 2015. Si temono contestazioni, anche se l’associazione tennis americana ha chiesto alle tv, eventualmente, di censurarle. Sugli spalti potrebbe riapparire anche Laila Hasanovic, indicata da molti come la nuova fidanzata di Sinner e già presente durante la semifinale contro il canadese Auger-Alìassime (ma non nell’angolo del team azzurro).
Live
Sinner impone un break ad Alcaraz: tre a uno
Sinner batte bene e si porta sul due a uno. Alcaraz avanti un set (6-2)
Alcaraz si riporta sull'uno a uno.
Sinner tiene la battuta all'inizio del secondo set. Lo spagnolo avanti di un set
Alcaraz lascia a zero Sinner e vince il primo set 6-2
Altro break di Alcaraz, lo spagnolo si porta sul 5 a 2
Alcaraz in battuta tiene a zero Jannik: 2-4
Sinner tiene il servizio e rimane a contatto: 2-3
Alcaraz tiene il servizio e va sul tre a uno
Sinner vince il suo turno di battuta e si porta sul uno a due
Alcaraz tiene il servizio e va sul due a zero
Subito un break di Alcaraz sul servizio di Sinner
Sinner-Alcaraz 30-0
Il presidente Usa Donald Trump in piedi con la mano sulla testa, tipo saluto militare durante l'inno degli Stati Uniti d'America, prima della finale degli Us Open fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo.
La finale degli Us Open 2025 tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vedrà sugli spalti oltre ventimila spettatori. Oltre al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ci sono personaggi dello spettacolo come il cantante inglese Sting, gli attori americani Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller o Alec Baldwin, la produttrice di 'Grey's Anatomy' e 'Scandal' Shonda Rhimesa, la campionessa di ginnastica Simone Biles, la ex direttrice storica di 'Vogue America' Anna Wintour.
Christine Taylor e Ben Stiller all'Arthur Ashe Stadium.
L'attrice Lindsay Lohan con il marito Bader Shammas in attesa della finale tra Sinner e Alcaraz.
Donald Trump è all'Arthur Ashe Stadium, dove fra poco si disputa la finale degli Us Open fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Il tetto dell'Arthur Ashe Stadium al momento è chiuso perché sta piovigginando.
Per motivi di sicurezza, i controlli raddoppiati per la presenza del presidente Donald Trump, l'ingresso in campo di Sinner e Alcaraz è slittato alle 20.30. Lo comunica la Us Tennis Association.
Donald Trump è arrivato a New York. L'Air Force One è atterrato all'aeroporto di Laguardia intorno alle 13.05 locali, ore 19.05 italiane. Dallo scalo ai campi degli Us Open è un breve tragitto in auto.
Donald Trump, a pochi minuti dall'inizio della finale, psota su Truth Social: "Sto sorvolando il Tennis Center in questo momento. Atterreremo a breve. Sarà una partita fantastica!". Il presidente atterrerà a breve a Flushing Meadows, dove assisterà al match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dal palco della Rolex.
