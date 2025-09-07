Acquista il giornale
Diretta Sinner-Alcaraz: la finale degli Us Open 2025 minuto per minuto

In palio a Flushing Meadows il titolo dell’ultimo Slam, il numero uno del ranking Atp e un montepremi da record. In tribuna il presidente americano Donald Trump

di Redazione Sport
7 settembre 2025
Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz

New York,  7 settembre 2025 – Tutto in una notte (italiana). La finale degli Us Open 2025, il primo posto nel ranking Atp e il montepremi record da 5 milioni di dollari. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocano oggi dalle 20 (L’ingresso in campo slitta alle 20.30 per motivi di sicurezza) il titolo dell’ultimo slam stagionale. Due ne ha messi in bacheca Jannik (Australian Open e Wimbledon), uno Carlos (Roland Garros, dopo una finale da tregenda con l’altoatesino). Chi vince, domani si sveglia numero uno del mondo. La classifica non mente. Il bilancio dei precedenti è di 9-5 in favore del murciano (6-2 sul cemento). Quest’anno Jannik ha battuto lo spagnolo solo una volta, a Wimbledon, mentre è uscito sconfitto a Roma, Parigi e a Cincinnati, fermato dal malessere che l’ha costretto al ritiro. In tribuna all’Arthur Ashe Stadium ci sarà Donald Trump che torna a Flushing Meadows dopo l’ultima apparizione nel 2015. Si temono contestazioni, anche se l’associazione tennis americana ha chiesto alle tv, eventualmente, di censurarle. Sugli spalti potrebbe riapparire anche Laila Hasanovic, indicata da molti come la nuova fidanzata di Sinner e già presente durante la semifinale contro il canadese Auger-Alìassime (ma non nell’angolo del team azzurro). 

Live

19:45
Secondo set:  Sinner-Alcaraz 3-1

 

Sinner impone un break ad Alcaraz: tre a uno
 

19:41
Secondo set:  Sinner-Alcaraz 2-1

Sinner batte bene e si porta sul due a uno. Alcaraz avanti un set (6-2)
 

19:36
Secondo set:  Sinner-Alcaraz 1-1

Alcaraz si riporta sull'uno a uno.
 

19:34
Secondo set:  Sinner-Alcaraz 1-0

Sinner tiene la battuta all'inizio del secondo set. Lo spagnolo avanti di un set
 

19:27
Primo set per Alcaraz 6-2


Alcaraz lascia a zero Sinner e vince il primo set 6-2
 

19:23
Primo set, Sinner-Alcaraz 2-5

Altro break di Alcaraz, lo spagnolo si porta sul 5 a 2
 

19:19
Primo set, Sinner-Alcaraz 2-4

Alcaraz in battuta tiene a zero Jannik: 2-4
 

19:15
Primo set, Sinner-Alcaraz 2-3


Sinner tiene il servizio e rimane a contatto: 2-3 
 

19:10
Primo set, Sinner-Alcaraz 1-3

Alcaraz tiene il servizio e va sul tre a uno

Carlos Alcaraz
19:06
Primo set, Sinner-Alcaraz 1-2

Sinner vince il suo turno di battuta e si porta sul uno a due
 

19:02
Primo set: Sinner-Alcaraz 0-2

Alcaraz tiene il servizio e va sul due a zero 
 

18:53
Primo set: Sinner-Alcaraz 0-1

Subito un break di Alcaraz sul servizio di Sinner
 

18:50
Di Sinner il primi due punti in battuta

 

Sinner-Alcaraz 30-0
 

18:41
Trump in piedi all'inno

Il presidente Usa Donald Trump in piedi con la mano sulla testa, tipo saluto militare durante l'inno degli Stati Uniti d'America, prima della finale degli Us Open fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 

Trump durante l'inno Usa
18:38
Tutto pronto per la finale 

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo. 

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner
18:36
Vip all'Arthur Ashe Stadium

La finale degli Us Open 2025 tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vedrà sugli spalti oltre ventimila spettatori. Oltre al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ci sono personaggi dello spettacolo come il cantante inglese Sting, gli attori americani Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller o Alec Baldwin, la produttrice di 'Grey's Anatomy' e 'Scandal' Shonda Rhimesa, la campionessa di ginnastica Simone Biles, la ex direttrice storica di 'Vogue America' Anna Wintour. 

Danny DeVito e Rainn Wilson a Flushing Meadows
18:27
Vip all'Arthur Ashe Stadium

 Christine Taylor e Ben Stiller all'Arthur Ashe Stadium.

Christine Taylor e Ben Stiller all'Arthur Ashe Stadium
18:17
Lindsay Lohan assiste alla finale

 

L'attrice Lindsay Lohan con il marito Bader Shammas in attesa della finale tra Sinner e Alcaraz.

L'attrice Lindsay Lohan con il marito Bader Shammas
18:13
Trump è arrivato è all'Arthur Ashe Stadium

Donald Trump è all'Arthur Ashe Stadium, dove fra poco si disputa la finale degli Us Open fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 

Donald J. Trump con Jean-Frederic Dufour, CEO di Rolex, all'Arthur Ashe Stadium
17:55
A New York piove

Il tetto dell'Arthur Ashe Stadium al momento è chiuso perché sta piovigginando. 
 

17:42
Ingresso in campo slitta alle 20.30 italiane

Per motivi di sicurezza, i controlli raddoppiati per la presenza del presidente Donald Trump, l'ingresso in campo di Sinner e Alcaraz è slittato alle 20.30. Lo comunica la Us Tennis Association.

17:37
Trump arrivato a New York

Donald Trump è arrivato a New York. L'Air Force One è atterrato all'aeroporto di Laguardia intorno alle 13.05 locali, ore 19.05 italiane. Dallo scalo ai campi degli Us Open è un breve tragitto in auto. 

Donald J. Trump è arrivato a Flushing Meadows, New York
17:19
Trump: "Sarà una partita fantastica"

Donald Trump, a pochi minuti dall'inizio della finale, psota su Truth Social: "Sto sorvolando il Tennis Center in questo momento. Atterreremo a breve. Sarà una partita fantastica!". Il presidente atterrerà a breve a Flushing Meadows, dove assisterà al match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dal palco della Rolex.

