New York, 7 settembre 2025 – Tutto in una notte (italiana). La finale degli Us Open 2025, il primo posto nel ranking Atp e il montepremi record da 5 milioni di dollari. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocano oggi dalle 20 (L’ingresso in campo slitta alle 20.30 per motivi di sicurezza) il titolo dell’ultimo slam stagionale. Due ne ha messi in bacheca Jannik (Australian Open e Wimbledon), uno Carlos (Roland Garros, dopo una finale da tregenda con l’altoatesino). Chi vince, domani si sveglia numero uno del mondo. La classifica non mente. Il bilancio dei precedenti è di 9-5 in favore del murciano (6-2 sul cemento). Quest’anno Jannik ha battuto lo spagnolo solo una volta, a Wimbledon, mentre è uscito sconfitto a Roma, Parigi e a Cincinnati, fermato dal malessere che l’ha costretto al ritiro. In tribuna all’Arthur Ashe Stadium ci sarà Donald Trump che torna a Flushing Meadows dopo l’ultima apparizione nel 2015. Si temono contestazioni, anche se l’associazione tennis americana ha chiesto alle tv, eventualmente, di censurarle. Sugli spalti potrebbe riapparire anche Laila Hasanovic, indicata da molti come la nuova fidanzata di Sinner e già presente durante la semifinale contro il canadese Auger-Alìassime (ma non nell’angolo del team azzurro).

