Quando giocano e dove vedere Sinner contro Alcaraz, finale del Roland Garros

Roma, 7 giugno 2025 – Ci siamo, il Roland Garros si prepara per la finale. Domenica alle 15 andrà in scena l'ultimo atto dello slam francese, dove ad affrontarsi saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'altoatesino, rientrato in campo dopo la squalifica a causa del Caso Clostebol che l'ha tenuto fuori fino agli Internazionali di Roma, si prepara ad affrontare il suo amico/rivale in quello che è diventato a tutti gli effetti il nuovo dualismo del tennis mondiale.

Il cammino di Sinner

Finora il cammino di Sinner è stato pressoché perfetto: nel primo turno l'altoatesino ha eliminato il francese Arthur Rinderknech in tre set (6-4, 6-3, 7-5), mentre nel secondo turno ha avuto la meglio su Gasquet, anche lui liquidato in tre set (6-3, 6-0, 6-4). Il terzo turno, giocato sabato scorso contro Jiri Lehecka, ha visto l'altoatesino dominare con un netto 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) e anche negli ottavi di finale non ci sono stati problemi: la vittima questa volta è stato il russo Rublev, che ha perso in tre set: 6-1, 6-3, 6-4 per Sinner. Nei quarti, l'italiano ha sconfitto Bublik e anche questa volta gli sono bastati tre set per imporsi (6-1, 7-5, 6-0), per poi arrivare alla semifinale, giocata ieri contro Novak Djokovic, nella quale, grazie al punteggio di 6-4, 7-5, 7-6, si è guadagnato l'accesso in finale.

Il cammino di Alcaraz

Dall'altra parte c'è Carlos Alcaraz, anche lui protagonista di un torneo fin qui ottimo: nel primo turno ha sconfitto in tre set Zeppieri (6-3, 6-4, 6-2), mentre nel secondo ha superato Marozsan in quattro set totali (6-1, 4-6, 6-1, 6-2). Anche nel terzo turno gli sono serviti quattro set per sconfiggere l'avversario, Dzumhur: 6-1, 6-3, 4-6, 6-4, così come negli ottavi, dove, grazie al risultato di 7-6, 6-3, 4-6, 6-4, ha avuto la meglio su Ben Shelton. Nei quarti di finale non ci sono stati problemi contro Paul, sconfitto facilmente in tre set (6-0, 6-1, 6-4) e in semifnale ha superato Lorenzo Musetti, che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. A questo punto, Alcaraz e Sinner si incontreranno nuovamente in finale a poco meno di un mese di distanza dall'ultima volta: il teatro di quella partita era il Campo principale del Foro Italico e a trionfare è stato Carlos Alcaraz grazie alla vittoria in due set (7-6, 6-1). Dopo essere stato sconfitto in casa, Sinner cerca vendetta e non c'è occasione migliore della finale del Roland Garros.

Dove vedere la finale tra Sinner e Alcaraz in tv e in streaming

La finale tra Sinner e Alcaraz sarà visibile domani, domenica 8 giugno, dalle 15 sui canali di Eurosport, disponibili sia su Sky che sulle piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+, ma è molto probabile che la Warner Bros Discovery renda disponibile la partita anche in chiaro sul canale NOVE, così come fatto durante gli Australian Open.