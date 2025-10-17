Sinner-Alcaraz, quando è la finale del Six Kings Slam 2025

Riad, 17 ottobre 2025 – La finale che tutti attendevano nonostante la presenza di altri quattro atleti di grande livello. Il tennis mondiale è sempre più circoscritto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sono loro due i finalisti del Six Kings Slam 2025, torneo esibizione a Riad e senza punti valevoli per la classifica mondiale ATP, ma con un montepremi stellare e che renderà l’ultimo atto un altro grande spettacolo televisivo. Domani, sabato 18 ottobre, ci sono in palio non solo l’onore tra i due migliori tennisti mondiali, ma anche una cifra di 3.9 milioni di euro, che va ad aggiungersi al gettone di presenza di circa 1.3 milioni. Sinner ha giocato un turno in più, partendo dai quarti, ma si è sbarazzato in due set sia di Stefanos Tsitsipas che di Nole Djokovic in due set, mentre lo spagnolo è partito direttamente dalla semifinale dove ha vinto agevolmente contro Taylor Fritz.

I precedenti

Il programma e gli orari tv Sinner e Alcaraz si sfidano nella finale del Six Kings Slam

I precedenti sono favorevoli a Carlos Alcaraz che ha vinto 11 dei 17 precedenti contro Jannik Sinner. Il trend recente è per lo spagnolo che ha vinto quattro delle ultime cinque partite, ma una sola sul cemento ovvero la finale degli Us Open dato che quella di Cincinnati l’aveva conquistata per il ritiro di Jannik. Sinner ha invece vinto a Wimbledon, riscattando le sconfitte primaverili su terra tra Roma e Parigi. Sul veloce, ancora Alcaraz avanti nei precedenti per 7-3 ma un anno fa, sempre al Six Kings Slam, vinse Sinner al terzo set. Storia comunque lunga tra i due nonostante la giovane età considerando che il primo precedente della loro carriera risale al 2 aprile 2019 a Villena in Spagna su terra quando ai trentaduesimi vinse Alcaraz per 6-2 3-6 6-3. E’ passato tanto tempo. All’epoca i due erano stati inseriti in tabellone come wild card di un torneo challenger e oggi sono i dominatori assoluti del tennis mondiale. Insomma, una lunga rivalità. Per quanto riguarda la finale, il rapido è la superficie di Jannik e si preannuncia un’altra grande battaglia tra i due e con un Alcaraz che di certo non vorrà perdere.

Jannik Sinner in campo nella semifinale contro Novak Djokovic

Il Six Kings Slam si chiude sabato 18 ottobre con due partite. Alle 18.30 la finale per il terzo e quarto posto tra Taylor Fritz e Novak Djokovic, mentre non prima delle 20 la finale per il primo posto tra Sinner e Alcaraz. Tutto il torneo è una esclusiva Netflix, piattaforma disponibile da smart tv e anche sul bouquet Sky nella sezione app.