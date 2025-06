Sinner-Alcaraz: una finale epica a Parigi, ora obiettivo Wimbledon

Paolo Bertolucci, lei di partite giocate e viste ne conta non poche. Come commenta la finale senza respiro di Parigi Sinner-Alcaraz che tanto ci ha fatto soffrire?

"Entra di diritto sul podio di quelle più belle della storia. Si sono viste sfide epiche in passato, ma quella di domenica era una finale in uno Slam, tre set su cinque, sul Centrale di Parigi. Avrebbero potuto giocarla anche da soli, senza arbitro. C’era davvero tutto. La metto sul piano di Djokovic-Federer a Wimbledon nel 2019. Non me ne vengono in mente tante altre".

Proviamo a entrare nella mente di Sinner, magnifico per cinque ore e mezzo ma sconfitto.

"Dopo la partita non avrà dormito e poi si sarà alzato sentendo dolore fino alla punta dei capelli. Normale che si sia preso una pausa di due giorni, sui monti, a consolare la mamma. Ma già me lo immagino a preparare la stagione sull’erba, con obiettivo Wimbledon. La ferita si rimarginerà in fretta. Jannik è un grande campione e proprio per questo reagirà. Occorre resettare subito. Prima lo fai e più sei forte. La cicatrice rimane, certo. E’ stato così anche per Federer".

Abbiamo assistito a un duello epico con Alcaraz, con un’intensità di gioco impressionante. Cosa si può chiedere di più a Jannik?

"E’ un fenomeno, ma tutto si può migliorare. A posteriori, si può dire magari che se avesse servito il 65-70% delle prime e non il 53%, forse le cose sarebbero andate diversamente. E se quelle due volée fossero state più efficaci... Ma è facile dirlo adesso, perché poi mettere insieme tutti gli elementi è complicato. Di sicuro, Jannik può ancora progredire, del resto è molto giovane e tendiamo a dimenticarlo essendo lui il numero uno. La difficoltà più grande, quando arrivi a un livello così alto, è limare ancora i limiti. Un po’ come una Formula Uno giunta a un ottimo stadio di sviluppo a cui si cerca di togliere un altro centesimo nel tempo sul giro. E poi c’è un altro aspetto fondamentale".

Ci spieghi.

"Il pubblico del Philippe Chatrier era schierato più per Carlos che per Jannik. Era il defending champion, poi i francesi si sarebbero buttati dalla Torre Eiffel se l’Italia avesse vinto anche il singolare maschile oltre ai due doppi. In ogni caso, con la sua gestualità latina Alcaraz è riuscito ad avere il tifo dalla sua parte. Questo manca a Jannik, che pure è meraviglioso in campo. E’ un fattore importante, quando giochi i tornei più importanti in giro per il mondo. Tante persone possono trascinarti nelle sfide più difficili".

Diamo anche il giusto merito anche al vincitore.

"Credo che Alcaraz possa diventare uno dei giocatori più forti di sempre. Ha tutto: una mano delicatissima ma poi picchia come un fabbro, è veloce e pure resistente. In più, sta eliminando i suoi ’up and down’ diventando anche più continuo. Credo davvero che il duello con Jannik continuerà molto a lungo. Forse solo tra un paio d’anni si potrà presentare un rivale per questi fenomeni, che giocano un tennis stellare. Mensik, Fonseca, poi forse qualcuno che ancora non conosciamo. Ma parliamo poi di giovani con potenzialità, e prima che diventino davvero dei contendenti alle prime posizioni ce ne passa. Ovviamente abbiamo Musetti, sempre più in alto. Il più vicino a questi due ma... ancora lontano".

Ci si avvicina a Wimbledon. Il campione uscente è ancora Alcaraz.

"Sì, però sull’erba il suo margine per le giocate difensive si ridurrà rispetto alla terra rossa. A Parigi per la vittoria avrei dato il 52% a lui e il 48% a Sinner. A Wimbledon, anche per i vantaggi del servizio slice e sempre che arrivino loro due in finale, invertirei le quote e scommetterei un caffè su Jannik".