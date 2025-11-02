Sinner-Aliassime, oggi la finale a Parigi: orario e dove vederla. Jannik può tornare numero 1

Parigi, 2 novembre 2025 - Il primo titolo 1000 della stagione e il ritorno in cima al ranking mondiale. Jannik Sinner ha una ghiotta occasione per festeggiare il doppio traguardo nella finalissima del Parigi Masters 2025. Ci proverà Félix Auger-Aliassime a rovinargli i piani: il canadese ha staccato il pass per l'atto conclusivo sconfiggendo nell'ordine l'argentino Francisco Comesana, il francese Alexandre Müller, il tedesco Daniel Altmaier, il monegasco Valentin Vacherot e il kazako Aleksandr Bublik. Torneo in crescendo per la testa di serie numero 9, che dopo aver perso il primo set nelle prime tre partite disputate, nelle ultime due non ha concesso alcun parziale agli avversari. Battendo Sinner, Auger-Aliassime si qualificherebbe alle Atp Finals, beffando così Lorenzo Musetti. Già adesso, il classe 2000 ha superato il toscano nella Race per l'evento che si disputa a Torino, portandosi a quota 3845 punti contro i 3685 dell'azzurro, ma non ha ancora l'aritmetica dalla sua. Sul fronte Sinner, Jannik è intenzionato a piazzare la doppietta Vienna-Parigi in una settimana. L'altoatesino è reduce dalla prova di forza impressionate contro Alexander Zverev, annichilito in semifinale con il punteggio di 6-0, 6-1: adesso l'ultimo sforzo per riprendersi il numero uno della classifica Atp.

Le parole di Sinner

"Auger è migliorato molto negli ultimi mesi, ha provato i suoi schemi e affrontarci è una grande occasione. E' una finale, sarà bella - ha detto Sinner dopo il successo ai danni di Zverev - E' un giocatore forte e una persona gentile, ma cercherò di spingermi al limite per vincere. Poi finalmente avrò due giorni libero per recuperare".

I precedenti

L'ultima volta che Sinner e Auger-Aliassime si sono sfidati risale a circa due mesi fa, in occasione della semifinale degli Us Open, quando ad avere ragione dell'avversario è stato Jannik con il risultato di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. In questo 2025, i due si sono scontrati anche nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il match è andato in archivio con un netto successo per il nostro portacolori: 6-0, 6-2. Prima di queste ultime due partite, il canadese aveva sempre battuto l'italiano. A cominciare dal 2022, quando il classe 2001 dovette cedere il passo nell'incontro valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (6-1, 6-2). I due si sono affrontati lo stesso anno a Cincinnati, con il nativo di Montreal a imporsi in rimonta per 2-6, 7-6, 6-1. Lo scorso anno, sempre a Madrid, l'ex numero 6 al mondo ha superato i quarti in seguito al forfait del nativo di San Candido.

I precedenti nel torneo

Sinner non prendeva parte al torneo francese da due anni, quando la sua corsa si fermò negli ottavi di finale, in quanto il nativo di San Candido si ritirò dopo aver avuto la meglio dell'americano Mackenzie McDonald nei sedicesimi. Nelle due edizioni precedenti, invece, Jannik è stato sconfitto al debutto: nel 2022 dallo svizzero Marc-Andrea Hüsler e nel 2021 da Carlos Alcaraz, in quello che è stato il primo confronto fra l'italiano e lo spagnolo.

Orario e dove vedere la partita

Il match fra Sinner e Auger-Aliassime è in programma oggi, domenica 2 novembre, con inizio fissato alle 15. Il duello fra l'italiano e il canadese verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.

Leggi anche: Montepremi Atp Parigi 2025: quanto può guadagnare Sinner se batte Auger-Aliassime in finale