Sinner va di fretta: battuto Altmaier a Shanghai

Shanghai, 4 ottobre 2025 – Servizio capitalizzato al massimo, aggressività alla risposta e caccia feroce al punto. Si presenta così Jannik Sinner, da campione in carica, al masters 1000 di Shanghai, battendo Altmaier con un doppio 6-3.

Un avversario affrontato solo a livello Slam, sempre capace (almeno fino a due anni fa) di far finire l’azzurro nel pantano di maratone in cinque set, quello che è un po’ il tallone d’Achille del 24enne di Sesto Pusteria. Nell’ultimo incontro (Roland Garros 2023), il tedesco è persino riuscito a battere l’attuale numero 2 al mondo el set decisivo al Roland Garros.

Acqua, anzi, terra passata. Perché Jannik in Cina cerca di prendere il largo sin dalle prime battute. Impeccabile al servizio, aggressivo alla risposta nel terzo game, tanto che Altmaier si lascia sorprendere per due volte e incappa nell’errore, poi una risposta fra i piedi da parte di Sinner lo fa capitolare. Poi guida da campione, spremendo sempre il massimo dai suoi turni di battuta (sul 4-2 9 su 9 con la prima): pure le ‘avventure’ a rete risultano fruttuose, con Sinner a suo agio e spesso proiettato in avanti.

Un Altmaier sicuro in battuta però decide di complicare la vita all’azzurro: tiene il servizio e poi si procura due palle break, grazie a un passante, un errore a rete dell’altoatesino e un rovescio largo. Bravo Jannik ad annullarle prontamente grazie al servizio (compreso il primo ace della partita).

Freddezza e un finale da killer. Perché in tutto il parziale le palle break concesse per parte sono due, ma Jannik le ha sfruttate entrambe, mentre il tedesco no. Doloroso il doppio fallo di Altmaier che permette a Sinner di salire 6-3.

Il campione in carica va di fretta e nel secondo set sale subito 3-0. e condizioni – campi più veloci – rispetto a Pechino – gli sono favorevoli, insostenibile per Altmaier la pressione da fondo imposta da Jannik. La prima palla break è quella buona, e permette all’azzurro di prendere il largo. Un vantaggio, una dote, fondamentale per il resto dell’incontro. Sinner fa gara di testa, con l’opportunità pure di ‘uccidere’ il match con una chance per il break sul 4-2, ma l’avversario, almeno questa volta, non molla.

Festa solo rimandata, perché l’azzurro, avanti di un break, chiude i conti definitivamente con un doppio 6-3 in un’ora e mezza di gioco.