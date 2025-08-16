Chi è Térence Atmane, l’avversario di Sinner a Cincinnati (con 158 di QI)

Roma, 16 agosto 2025 - Missione finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025, con la possibilità concreta di rovinare anche il 24esimo compleanno di Jannik Sinner: a dispetto delle 135 posizioni di differenza nel ranking Atp, Térence Atmane stasera alle 21 (ora italiana) sul Centrale crede fermamente di poter compiere la classica impresa che varrebbe un'intera carriera.

Chi è Terence Atmane

Nato a Boulogne-sur-Mer il 9 gennaio 2002, l'avversario odierno di Sinner è un giocatore intelligente, ma non in senso metaforico o soltanto relegato allo sport: Atmane pare avere un quoziente intellettivo di 158, dunque ben superiore alle media. Un dettaglio neanche tanto tale che il francese, 193 centimetri per ho 80 chili e soprannominato in patria Le Magicien (il Mago) grazie a un dritto mancino tutt'altro che banale, prova a sfruttare cercando di prevedere le mosse dei rivali. "Quando il mio cervello funziona correttamente in campo, posso essere pericoloso perché non penso come gli altri, ma a volte questo può portarmi a fare la scelta sbagliata perché mi innervosisco o inizio a pensare troppo": Atmane parla così di sé ed è un ritratto quanto mai veritiero dell'autentica rivelazione di Cincinnati. Partendo dalle qualificazioni, il francese ha eliminato via via Flavio Cobolli, Joao Fonseca e, soprattutto, Taylor Fritz e Holger Rune, rispettivamente numero 4 e 9 del ranking Atp: non male per chi finora in carriera non aveva mai avuto la meglio di un top 20. Parlando proprio di classifiche, il picco di Atmane è stata la posizione 118 raggiunta a luglio 2024, ma quanto raccolto finora a Cincinnati, da un autentico underdog, gli frutterà l'ingresso in top 100, con la proiezione attuale che dice posizione numero 69. Per non parlare dell'aspetto economico: a Cincinnati finora Atmane ha già messo in carniere 332mila dollari, più dei 310mila dollari vinti finora in carriera. Una vera rinascita di un giocatore giovane ma con alle spalle già qualche periodo di ombra, mai nascosto dal diretto interessato. L'anno più complicato in tal senso è stato il 2023. "Tutto cominciò con alcuni problemi personali che hanno avuto riflesso anche nel mio tennis. Ho spinto lontano amici e famiglia, mi sono chiuso in me stesso": l'apice di una sindrome depressiva è stata una notte con un risveglio con il cuore a 215 battiti al minuto, prima di un altro stop di tre mesi. Poi l'incontro con coach Guillaume Peyre e la risalita firmata in questo 2025 già memorabile e con a referto i successi nei Challenger di Guangzhou e Busan. In attesa di rompere il tabù Slam, nei quali non ha mai superato il primo turno, Atmane sogna lo sgambetto al Re Sinner, detentore del torneo di Cincinnati. Chissà quante volte il francese ha già titoli di prestigio su Virtua Tennis, il gioco su PlayStation dal quale è cominciata la passione per le racchette oggi soppiantato dai Pokémon e da quella collezione delle carte tuttora in corso che, a sentire il diretto interessato, è tra le più floride in patria. Ben diversa è la situazione contrattuale di Atmane, oggi tuttora senza sponsor e agente, con i vestiti da gara comprati in prima persona e con le racchette a firma Tecnifibre. Dai giochi alla realtà: "Jannik è una persona con due braccia e due gambe, come me. E' il numero 1 del mondo, vince tornei del Grande Slam ma io non ho nulla da perdere". Dopo gli 'scalpi' di Fritz e Rune, Atmane ci crede, e stavolta senza passare dalla PlayStation.

