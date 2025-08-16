Sinner, una finale per regalo: battuto Atmane a Cincinnati

Cincinnati (Ohio), 16 agosto 2025 – L’abbraccio è quasi complice, dal borsone spunta una carta Pokémon in dono per i 24 anni di Jannik. La rivelazione del torneo di Cincinnati Atmane e il regalo al numero uno del mondo nel giorno del suo compleanno. Ma il vero premio per l’altoatesino è il 7-6, 6-2 rifilato al francese, che vale la finale del master 1000 contro Alcaraz (Lo spagnolo ha battuto il tedesco Alexander Zverev 6-4, 6-3).

E il francese resta sorprendente pure in campo. Servizio mancino, palla colpita mentre ancora sale: Jannik fatica a prendere il tempo quando c’è Térence alla battuta. Eccentrico, intelligente (si parla di un QI oltre 150), sfuggito qualche anno fa alla morsa della depressione, Atmane macina gioco con la fame di chi vuole sfruttare la chance servendo prime con una frequenza che si avvicina al novanta per cento.

Assalto al break quasi impossibile per l’azzurro, molto difficili da leggere le traiettorie dell’avversario, il meglio che può fare fino al sei pari è servire altrettanto bene. E’ nel tie break che il gioco del francese comincia a scricchiolare, l’inizio è bagnato da un doppio fallo, il primo vero gratuito da parte di Atmane, che sul 6-3 riesce anche ad annullare un set point all’altoatesino.

C’è l’angolo a incitare continuamente Sinner, con Vagnozzi che si fa sentire sin dai primissimi punti del secondo parziale “Vai Jan”, segno di una tensione palpabile. Fondamentale tenere alta la concentrazione con un avversario così insidioso e nulla da perdere. Poche prime palle e grossi problemi con il dritto da parte del numero 1 al mondo, che va spesso fuori misura: servono sei tentativi prima di centrare l’1 a 0.

Si vede un Sinner piuttosto accaldato: al cambio di campo decide di versarsi in testa un’intera bottiglietta d’acqua per abbassare la temperatura. Interessanti le parole di Vagnozzi, che consiglia a Jannik in risposta di giocare i primi due punti “ a tutta” e poi dare il tutto e per tutto solamente con delle buone chance. E Sinner esegue il compito alla perfezione, procuratosi due palle break strappa per la prima volta un game di servizio all’avversario. Con la testa davanti è tutta un’altra partita per l’azzurro, che continua a faticare per il grande caldo, ma riesce a tenere il francese a distanza.