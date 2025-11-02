Sinner, il ritorno del re: battuto Auger Aliassime a Parigi. Titolo e numero 1

Parigi, 2 novembre 2025 – Numero 1, quanto ci sei mancato. Un mese dopo Jannik Sinner torna sul trono del tennis a Parigi. Battuto il canadese Auger Aliassime 6-4, 7-6: una vittoria che vale doppio, non solo per il salto in classifica (che durerà solo una settimana), ma l’altoatesino tiene ancora matematicamente in gioco Lorenzo Musetti per la corsa alle Atp Finals. Il toscano si gioca infatti, proprio con Aliassime, l’ultimo posto disponibile per Torino.

La partita. Durante il torneo, Sinner è stato in campo metà del tempo rispetto al suo avversario, una macchina da ace da disinnescare, trovando il ritmo anche quando non c’è. Sotto gli occhi della leggenda francese – e quasi omonimo -, Yannick Noah, il nostro Jannik bagna subito la partita con un break, grazie alla partenza un po’ in tensione di Aliassime.

Jannik Sinner in azione contro Auger-Aliassime

L’azzurro si mette al comando delle operazioni, e in nemmeno tre game mette a referto 6 punti su 7 scambiando da fondo. Massima efficacia al servizio: fino al 3-1 Sinner ottiene praticamente il 90 per cento dei punti con la prima e il 100% con la seconda (3 su 3). Il canadese resta però a contatto, stoppando i tentativi dell’azzurro di arrivare a un break che per lui sarebbe fatale e insegue sul 3-2.

Sinner mette in mostra serve&volley, pallonetti e demi voleé, segno che il repertorio delle variazioni sta lentamente migliorando. Nel frattempo Aliassime – che alla risposta vince in pratica un punto ogni sei – fa i chilometri intercettando le traiettorie strette e potenti dell’altoatesino: sui tanto particolari campi parigini tanto discussi sembra muoversi decisamente meglio dei primi giorni. La strada che porta al 6-4 del primo set nella finale di Parigi è ordinaria amministrazione.

L’inizio del secondo parziale sembra un deja vu del primo: Sinner si procura due palle per partire con un break, ma il canadese riesce ad annullarle grazie alla prima di servizio. Oltre a vincere il 100 per cento dei punti con questo colpo, anche quando si entra nello scambio Aliassime alza sensibilmente il ritmo, il tentativo di fare qualcosa di diverso per scombinare le carte al 24enne di Sesto Pusteria.

Il tennista altoatesino Jannik Sinner, 24 anni

Nel settimo game l’azzurro ha di nuovo due chance di breakkare: l’avversario prende qualche rischio in più, sbaglia (fa pure un doppio fallo), ma è bravo a rientrare e tenersi a galla, sempre grazie al servizio. Da parte sua invece l’azzurro rallenta un po’, si concede pure un doppio fallo finendo 4 pari in un momento delicato – sotto 5-4 -, ma mette le cose a posto con due prime robuste. Perfetta la condotta invece di Aliassime nel suo turno di battuta: il match fa rotta verso un meritato tie break con Jannik che tiene il servizio a zero.

Si segue la regola dei servizi, con il canadese che fa un piccolo regalo a Sinner: fuori un dritto d’attacco che permette all’azzurro si salire 3-2 e servizio. La battuta gli è amica, e può mettere avanti la testa 5-2: pochi attimi dopo, grazie a un vincente di rovescio lungolinea Jannik si prende tutto: titolo e numero 1.

Paolini, debutto amaro alle Wta Finals: vince Sabalenka

Esordio con sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad (cemento, montepremi 15 milioni di dollari). Nel match inaugurale del gruppo intitolato a Steffi Graf l'azzurra, numero 8 del mondo, cede alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking Wta con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 10 minuti.

La toscana tornerà in campo domani nel doppio assieme alla compagna Sara Errani. Le campionesse olimpiche sfideranno alle 13 Ostapenko e Hsieh.