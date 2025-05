Sinner e Berrettini, quando giocano. Internazionali d'Italia: orari e tv (anche in chiaro)

Roma, 9 maggio 2025 – Un sabato al Foro Italico tutto da vivere. Gli Internazionali d’Italia entrano nel vivo e il 10 maggio sarà la data da cerchiare sul calendario, perché è quella del ritorno in campo dopo tre mesi di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, scontata la sospensione, debutta al torneo di Roma con vista sul Roland Garros, contro lo specialista del rosso Mariano Navone, che ha eliminato al primo turno il giovane Cinà. Primo test per Jannik che dovrà ritrovare le sensazioni del campo dopo la vittoria agli Australian Open sul cemento australiano. Poi, il patteggiamento con la Wada e il fermo di tre mesi senza però perdere la posizione numero uno della classifica. Ma non solo Sinner, perché anche Berrettini testerà la sua condizione dopo il ritiro di Madrid (contro Fearnley che ha battuto Fognini), mentre a chiusura di programma Nardi e Gigante. Nel tabellone femminile match tutto da seguire tra Jasmine Paolini e l’ex top five Ons Jabeur.

Programma e dove vedere i match in tv

Ci sarà da attendere verso sera per il match di Sinner sul campo Centrale del Foro Italico. Il numero uno al mondo farà il suo ritorno in gara come quarto match sul campo principale di Roma e in ogni caso non prima delle 19. Sinner affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 99 delle classifiche mondiali, che ha battuto al primo turno il giovane azzurro Cinà e arriva al torneo di Roma dopo i quarti di finale del challenger di Aix en Provence in Francia. Non ci sono precedenti tra i due. Sinner parte favorito, ma dovrà togliersi un po’ di ruggine di dosso. Match in diretta sia su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (203), ma anche in chiaro su Rai Due. Ad aprire il programma sul centrale è il padrone di casa Matteo Berrettini. Il numero 30 al mondo si porta dietro l’incognita del ritiro di Madrid contro Draper e affronterà un altro britannico, stavolta Fearnley che ieri sera ha sconfitto in due set Fabio Fognini. Non ci sono precedenti. Match in diretta sui canali Sky Sport. Sul campo Centrale, passando al torneo femminile, ci sarà anche Jasmine Paolini, che incontrerà la sempre ostica Ons Jabeur, numero 36 delle classifiche. Ci sono due precedenti sulla terra tra le due. La prima a Madrid 2022 con la vittoria di Jabeur 7-6 6-1, la seconda a Stoccarda 2024 con a vittoria di Paolini 7-6 6-4. Il match sarà dopo quello di Berrettini e dopo quello tra Collins e Swiatek, con orario di inizio circa sulle 15. Diretta sia su Sky sia in chiaro su Supertennis (canale 64). La Grand Stand Arena, in chiusura, è dedicata a Gigante e Nardi. Partita proibitiva per il primo che affronta la testa di serie numero 20 Mensik come terzo match sulla Grand Stand Arena, presumibilmente attorno alle 15.30. Diretta sui canali Sky Sport. Chiude il programma Nardi che affronta l’australiano De Minaur come ultimo match sulla Grand Stand Arena. L’azzurro ha vinto il primo turno contro il padrone di casa Cobolli e prova a prendersi lo scalpo della testa di serie numero 7. Partita in diretta su Sky Sport attorno alle 19. Leggi anche - Atp Roma, Musetti batte Virtanen. Impresa di Passaro contro Dimitrov