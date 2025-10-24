Sinner-Bublik: orario e dove vedere i quarti dell’Atp 500 di Vienna

Vienna, 24 ottobre 2025 - A dividere Jannik Sinner dalla seconda semifinale in carriera all'Atp 500 di Vienna c'è l'ostacolo Alexander Bublik, uno dei tre giocatori in grado di batterlo in questo 2025. Se l'azzurro è reduce dalle affermazioni ai danni del tedesco Daniel Altmaier (6-0, 6-2) e dell'altro azzurro Flavio Cobolli (6-2, 7-6), il kazako ha alle spalle i successi contro il cileno Alejandro Tabilo (6-4, 6-4) e l'argentino Francisco Cerundolo (6-4, 6-2).

I precedenti

Sono sette i precedenti fra Sinner e Bublik, con il nostro portacolori avanti 5-2 nel bilancio complessivo. I due successi del kazako si sono registrati entrambi ad Halle: nel 2023 (a causa del ritiro di Jannik nel secondo set) e nello scorso giugno (3-6, 6-3, 6-4). In tutti e due i casi il classe '97 si è poi aggiudicato il torneo. L'azzurro invece si è imposto nel 2021 nel match valevole per il secondo turno di Dubai e nei quarti di Miami (7-6, 6-4). Nel 2023, oltre alla sconfitta sull'erba tedesca, ecco l'affermazione negli ottavi di s-Hertogenbosch (6-4, 6-2), mentre nel 2025 si sono registrate le vittorie da parte dell'attuale numero 2 del mondo nei quarti del Roland Garros (6-1, 7-5, 6-0) e negli ottavi dello Us Open (6-1, 6-1, 6-1).

Orario e dove vedere la sfida

La partita fra Sinner e Bublik è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, con inizio fissato non prima delle 17:30. La sfida in questione è infatti il terzo match del programma odierno, che scatterà alle 13:30. Il duello fra l'italiano e il kazako verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.

