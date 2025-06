Atp 500 di Halle 2025, oggi Sinner-Bublik: orario e dove vedere il match

Halle (Germania), 19 giugno 2025 - Dopo aver sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann nel match d'esordio dell'Atp 500 di Halle, Jannik Sinner continua il suo percorso nel torneo su erba affrontando Alexander Bublik, contro il quale ha già perso nell'edizione 2023 della manifestazione, anno nel quale il kazako riuscì a conquistare il trofeo. Il classe '97 viene dall'esordio vittorioso contro il francese Alexandre Müller, battuto con un doppio 6-4, e sogna l'impresa contro il numero uno del mondo, al quale servirà una buona prestazione per staccare il pass per i quarti di finale

I precedenti

Sono cinque i precedenti fra Sinner e Bublik, con il nostro portacolori avanti 4-1 nel bilancio complessivo. L'unico successo del kazako è quello già citato ad Halle. L'azzurro invece si è imposto nel 2021 nel match valevole per il secondo turno di Dubai e nei quarti di Miami (7-6, 6-4). Nel 2023, oltre alla sconfitta sull'erba tedesca, ecco l'affermazione negli ottavi di s-Hertogenbosch (6-4, 6-2), mentre la vittoria più recente risale ai quarti dell'ultimo Roland Garros (6-1, 7-5, 6-0).

I precedenti di Sinner ad Halle

Nel 2024 Sinner ha trionfato per la prima volta in carriera nell'Atp 500 di Halle. Oltre al successo ai danni del polacco Hubert Hurkacz nell'atto conclusivo della manifestazione, il nostro portacolori ha avuto ragione lungo il suo cammino dell'olandese Tallon Griekspoor, dell'ungherese Fabian Marozsan, del tedesco Jan-Lennard Struff e del cinese Zhang Zhizhen. Nell'edizione 2023, invece, il percorso del nativo di San Candido si è fermato ai quarti di finale contro Alexander Bublik a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra occorsogli nel corso del secondo set (il kazako era avanti 7-5, 2-0). In precedenza, l'azzurro si era imposto ai danni del francese Richard Gasquet e del connazionale Lorenzo Sonego.

Jannik Sinner

Orario e dove vedere l'incontro

La partita tra Sinner e Hanfmann, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Halle, si gioca giovedì 19 giugno sul Campo Centrale della OWL Arena di Halle. Trattandosi del quarto incontro in programma, non inizierà prima delle 16:30. Il duello sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (in particolare su Sky Sport Tennis, ma anche su Sky Sport Uno, dove vengono mandati in onda i match dalle 11:30 alle 19:30) e in streaming su Sky Go e Now.

