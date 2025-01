L’annuncio di Sinner: “Cahill lascerà il mio team a fine stagione”

Melbourne, 16 gennaio 2025 – Le strade di Jannik Sinner e Darren Cahill si separeranno alla fine della stagione. Il coach australiano, che lavora con il numero 1 del tennis mondiale dall’estate 2022 insieme a Simone Vagnozzi, aveva già annunciato alle Atp Finals di Torino che Sinner sarebbe stato il suo ultimo giocatore. Ora c’è l’annuncio ufficiale di Jannik, arrivato al termine del match di secondo turno degli Australian Open vinto in quattro set contro Tristan Schoolkate: “Ha detto lui che il 2025 è la sua ultima stagione – le parole del campione italiano a Eurosport –. Lo aveva già spiegato lui in un’intervista, non è quindi una novità”.

Darren Cahill lavora con Jannik Sinner dall'estate 2022

Chi è Darren Cahill

Conclusa la carriera da giocatore – il 22esimo posto Atp è stato il best ranking –, Darren Cahill è diventato allenatore e ha portato l’australiano Lleyton Hewitt a diventare il più giovane di sempre a raggiungere la prima posizione della classifica. Successivamente ha collaborato con Andre Agassi, che sotto la sua guida è diventato il più anziano numero uno del mondo nel maggio 2003. Dopo il ritiro di Agassi, avvenuto nel 2006, dal 2007 al 2009 è stato capitano della squadra australiana di Coppa Davis.

È entrato inoltre nell'Adidas Player Development Program per il quale ha seguito Andy Murray, Ana Ivanovic, Fernando Verdasco, Daniela Hantuchova, Sorana Cirstea e Simona Halep, che ha allenato dal 2017 al 2018 aiutandola a raggiungere la prima posizione della classifica Wta. Alla fine della stagione 2018 ha interrotto il suo rapporto lavorativo con la tennista romena per dedicare maggiore tempo alla famiglia. All'inizio del 2020 ha ripreso il suo lavoro di coach con Simona Halep. Nel giugno 2022 è stato annunciato come supercoach di Jannik Sinner al fianco dell'allenatore Simone Vagnozzi: sotto la loro guida l'altoatesino ha conquistato il suo primo titolo Slam agli Australian Open 2024, la prima posizione nella classifica mondiale, lo Us Open e le Atp Finals.